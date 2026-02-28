En impunidad, se cumplen tres años de la desaparición del servidor de la nación Miguel Huerta

Jazmín Huerta. Tres años buscando a su padre e ignorada por las autoridades. Foto: Alberto Gómez

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Hace tres años el Servidor de la Nación y líder comunitario, Miguel Huerta Torres, fue privado de su libertad por hombres armados en la localidad de Temaxcalapa, municipio de Taxco. La familia sufrió desde ese momento desplazamiento forzado.

Las autoridades no han dado avances en la investigación y se han negado a buscarlo porque, se excusan, la zona controlada por la organización criminal La familia michoacana “es peligrosa”.

Además, Iván Hernández Díaz, delegado en Guerrero de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, quien se encuentra en campaña para buscar ser candidato a la gubernatura, dejó en la desprotección a sus cuatro hijos, tres de ellos menores, y a la esposa de su trabajador.

A los dos meses de saber de su desaparición, el funcionario federal lo dio de baja como Servidor de la Nación, justificando abandono laboral.

“Lo que hicieron fue injusto, ilegal e inhumano. Nos quitaron los derechos a la seguridad social”, denunció, el viernes 27 de febrero, su hija Jazmín Huerta Acosta, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero.

En tanto, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio, se deslindó del caso y dijo que la investigación la lleva la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

“Nosotros no somos autoridad investigadora, pero estamos coadyuvando”.

A las 10:00 de la mañana del viernes, afuera de las oficinas del poder ejecutivo (antes Palacio de Gobierno), familiares e integrantes del colectivo María Herrera exigieron a las autoridades avances en las investigaciones para conocer el paradero de Miguel Huerta.

Aquel 28 de febrero de 2023, Huerta Torres, dirigía en la comisaria de Temaxcalapa una reunión para entregar a sus paisanos tarjetas de los programas sociales del Gobierno Federal.

A las 17:40 horas, un taxi con hombres armados arribó al lugar. Entraron a la comisaría para someter al Servidor de la Nación y se lo llevaron en la misma unidad.

Luego lo llevaron a su domicilio para golpearlo frente a su familia y llevárselo con rumbo desconocido. Fue la última imagen que tienen de él.

Miguel Huerta tenía liderazgo y era un promotor del desarrollo de su comunidad y sus alrededores.

Gestionó la construcción de los Bancos de Bienestar en las localidades de Chichila, Huiztac y Atzala, además de un Telebachillerato en Temazcalapa.

Cuatro días antes de su desaparición, el 24 de febrero de 2023, publicó el plano de la construcción de un arco de bienvenida de su pueblo.

Dijo que el anuncio para recibir a todos los visitantes sería plasmado en náhuatl, español e inglés para todos los visitantes.

En la manifestación, Jazmín Huerta, dijo que el motivo de la protesta afuera de las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado era para reiterarle la petición de que la escuche.

“En reiteradas ocasiones he solicitado el apoyo de la gobernadora, casi le ruego. Le pido que me escuche como una hija. Ella sabe lo que es tener un padre, yo lo tuve, pero desgraciadamente en este momento no sé cómo está”.

La última solicitud de Jazmín de audiencia con la mandataria fue el 15 de octubre de 2024, pero su documento fue ignorado.

Consultada aparte, dijo que la última que arrojó la señal satelital del teléfono su padre fue en las pozas de la comunidad de Atzala, en el municipio de Taxco, en la región Norte del estado.

Y que, de acuerdo con otras investigaciones, Miguel Huerta pudo haber sido llevado cerca de Arcelia, cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, ubicada en la región de la Tierra Caliente.

Del caso hay cuatro detenidos quienes no han aportado información del paradero del padre de familia, además desde un inició han tratado de sobornar a los jueces que han llevado el caso, ofreciéndoles al menos 200 mil pesos por cada uno.

La joven Huerta Torres dedicó el día a peregrinar por oficinas de gobierno. Primero se reunió con funcionarios del gobierno estatal y con el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, el morenista Jesús Urióstegui.

A ellos les planteó una iniciativa de ley para crear un protocolo de búsqueda inmediata para hombres mayores de 18 años.

En la entrevista, Jazmín Huerta solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: que restituya la seguridad social de su familia y revisé el tema laboral de su padre.

“Que me atienda por el lado humano, que nos apoye, porque lo que hicieron con mi papá fue algo injusto, ilegal, inhumano.

"Ellos (el gobierno de México y el delegado Iván Hernández) sabían que mis hermanos dependían de mi papá, al darlo de baja nos quitaron los derechos de seguridad, ya ni siquiera pueden asistir a una institución de salud”.