En medio de una crisis de violencia, Sheinbaum asegura que Sinaloa no está solo

La presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento en Culiacán. Foto: Tomada de video

CULIACÁN, Sin. (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró hoy que Sinaloa no está solo. Como parte de sus actividades, la mandataria acudió a la capital sinaloense para encabezar el inicio de obra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

En su discurso, la presidenta Sheinbaum señaló que “por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante, y salimos adelante por lo que vale el pueblo de México y el pueblo de Sinaloa”.

La presidenta habló por poco más de 30 minutos y dedicó parte de su discurso al tema de seguridad, uno de los más delicados en la entidad que se ha visto golpeada por la guerra entre Chapitos y Mayos desde septiembre de 2024.

“Estamos trabajando todos los días para recuperar la paz en Sinaloa. Sabemos que ha habido momentos difíciles y que la población de Culiacán ha vivido situaciones complejas en los últimos meses”, dijo.

El conflicto de Mayos y Chapitos ha costado la vida a más de tres mil personas y, durante 2025, Sinaloa y Culiacán se posicionaron como la entidad y el municipio con más casos de feminicidios.

La presidenta insistió en que la instrucción se mantiene para que el gabinete de seguridad siga trabajando con el gobierno de Sinaloa.

Sin embargo, Sheinbaum manifestó que no es solo con operativos como se está trabajando, sino con programas como el de la construcción del nuevo hospital del IMSS.

“Este hospital del IMSS es parte de esa visión: garantizar derechos, garantizar salud y mejorar la calidad de vida de las y los sinaloenses”, dijo.

Claudia Sheinbaum estuvo en Culiacán apenas para dar su discurso ante cientos de personas, la mayoría de ellos burócratas y trabajadores de entes gubernamentales y de educación del estado.

Respecto al hospital, Claudia Sheinbaum explicó que la obra está encargada por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional y que contará con 216 camas censables, 76 de cirugía, 39 de gineco obstetricia, 76 de medicina interna, 25 de pediatría y 179 camas no censables.

También contará con 40 consultorios de especialidades, así como con 12 salas de cirugía, dos de ellas ambulatorias, entre otras atenciones, todas de especialidades.