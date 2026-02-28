Jalisco busca rescatar Copa de Clavados tras cancelación por violencia ante muerte de "El Mencho"

ZAPOPAN, Jal., (apro) .- Luego de que el organismo rector de los deportes acuáticos a nivel global, World Aquatics, anunció oficialmente la cancelación de la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados 2026, autoridades locales informaron que el evento aún no se da por perdido y agotan recursos para revertir la decisión.

La competencia, programada originalmente del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, fue suspendida ante la falta de garantías de seguridad tras la reciente ola de violencia en Jalisco, derivada de operativos militares.

Sin embargo, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció que el CODE Jalisco y la CONADE mantienen pláticas para gestionar que el evento sea reprogramado o, en su defecto, trasladado a una sede alternativa en el país.

“Está apoyando la propia Secretaría de Gobernación Federal para ver la forma de recuperar este evento, ya sea para la próxima semana como estaba previsto o diferir este Mundial a otro mes”, declaró el mandatario estatal.

Lemus detalló que la decisión internacional estuvo influenciada por restricciones de viaje y la negativa de varias delegaciones extranjeras, además de dificultades logísticas que afectaron la conectividad aérea, complicando el arribo de los atletas en los tiempos establecidos.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que se trabaja intensamente para convencer a los organizadores de que la ciudad ha recuperado la calma.

“Lo estamos peleando todavía, convenciéndolos de que estamos entrando a la normalidad”, afirmó, tras destacar que una situación de alerta de "Código Rojo" que pudo durar meses, se resolvió en 72 horas.

Aunque World Aquatics priorizó en su comunicado la integridad de jueces y atletas ante las alertas consulares, el edil zapopano se mostró optimista y comparó la situación con el Mundial de Fútbol, citando que figuras de la FIFA han ratificado a Jalisco como sede sin "Plan B".

A pesar de la suspensión actual, las autoridades locales reiteraron que el tour de la copa y los eventos rumbo a la justa mundialista continúan en pie. "No vamos a parar, seguimos, continuamos", puntualizó el alcalde, insistiendo en que la ciudad está preparada y es segura para recibir el deporte de alto nivel.