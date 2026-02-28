Jared Alejandro “N” comparecerá por presunta responsabilidad en desaparición de alumna de la UAEM

MORELOS (apro).- Jared Alejandro “N”, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), comparecerá ante la autoridad judicial tras la orden de aprehensión por la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán. La Fiscalía de Morelos indicó que hay indicios que lo vinculan con el caso.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) difundió, mediante un boletín oficial, una fotografía e imágenes de Jared Alejandro al ser ingresado a sus instalaciones. En las imágenes se observa a un joven de apariencia similar a la edad de Kimberly, mientras es recibido por personal de la dependencia, sin que se registren incidentes durante el procedimiento.

De acuerdo con información de la FGE, la denuncia sobre la desaparición de Kimberly se recibió el 21 de febrero. Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ha realizado diversas diligencias para recabar evidencia que permita establecer responsabilidades, incluyendo entrevistas, revisión de indicios y seguimiento de pistas relacionadas con el entorno de la joven.

La dependencia ha mantenido contacto constante con la familia y personas cercanas a Kimberly, informando sobre los avances de la investigación y asegurando que las acciones se desarrollan con el objetivo principal de localizarla y garantizar su regreso seguro a casa.

En una entrevista con diversos medios de comunicación, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar destacó la atención y seguimiento que se ha dado al caso desde el primer día:

“La Fiscalía especializada en personas desaparecidas intervino e inició la carpeta correspondiente. Se han llevado a cabo diversos actos de investigación; entre ellos, al menos 15. Hemos recibido a la familia, a los padres de Kimberly, ya en varias ocasiones —cuatro veces por lo menos— por parte de la Fiscalía especializada en la materia y también de mi parte.”

El funcionario agregó: “Es muy importante porque le hemos dado seguimiento desde el primer día hasta hoy. Actualmente se están efectuando diversos actos de investigación y de búsqueda para localizar a Kimberly”, subrayando que las diligencias se mantienen de manera constante y coordinada.

Sobre los operativos y el trabajo de campo, Blumenkron aclaró: “Yo respeto mucho lo que los familiares puedan decir; desde luego, pero la Fiscalía, desde el primer momento, inicia el protocolo de búsqueda y lleva a cabo los actos de investigación. Hay temas muy importantes que nos arroja la investigación en estos momentos, y seguramente en las próximas horas daremos a conocer los resultados”. Añadió que la investigación se realiza también con colaboración de la Universidad del Estado, para acceder a zonas universitarias como parte de las diligencias.

El operativo de búsqueda se mantiene activo de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales, dentro del marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la prioridad de intensificar la localización de la joven y esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.