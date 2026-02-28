Matan a niña indígena de 3 años en Taquintenam, Chiapas; aprehenden al presunto feminicida

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Alexa, una niña de tres años, integrante de la etnia chol, murió tras ser víctima de violencia extrema luego de desaparecer cuando jugaba en el patio de su casa, en la comunidad de Taquintenam, municipio de Tila, en la región norte de Chiapas, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

“La menor desapareció de su casa el domingo y el martes fue encontrada sin vida por una brigada de búsqueda, en un radio de 250 metros del domicilio del presunto responsable”, señaló el funcionario al dar a conocer la detención de un hombre identificado como Daniel.

El fiscal explicó que, de acuerdo con las diligencias periciales, “la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria a un traumatismo cerrado de tórax y abdomen”.

Tras confirmarse el feminicidio, colectivas feministas manifestaron su profunda indignación. La Comisión Estatal Una Vida Libre de Violencia de la colectiva 50+1 condenó enérgicamente el crimen y exigió justicia.

En un pronunciamiento público, la agrupación señaló que la desaparición ocurrió el domingo 22 de febrero, cuando la niña salió a jugar en su comunidad. Posteriormente, su localización reveló un escenario de extrema violencia.

“El cuerpo de Alexa presentaba huellas de extrema violencia, signos de abuso sexual y traumatismos severos que terminaron con su vida de forma inhumana”.

La colectiva destacó que los padres de la víctima, de origen indígena y no hispanohablantes, enfrentaron barreras de comunicación que dificultaron la solicitud inicial de apoyo, lo que —indicaron— evidencia la falta de protocolos con enfoque intercultural en las instituciones de procuración de justicia.

Asimismo, cuestionaron que este crimen ocurriera en una entidad que cuenta con Alerta de Violencia de Género, y advirtieron que, con el caso de Alexa, suman siete feminicidios en Chiapas en los primeros dos meses del año.

La organización 50+1 planteó exigencias puntuales: la aplicación de todo el peso de la ley al responsable, con perspectiva de género e infancia; la revisión inmediata y profunda de la Alerta de Violencia de Género en el estado; la implementación obligatoria de protocolos de atención en lenguas indígenas en todas las agencias del Ministerio Público, así como la reparación integral del daño y un acompañamiento digno para la familia.

“El daño causado a una niña inocente es un agravio para toda la sociedad chiapaneca. No permitiremos que el nombre de Alexa sea olvidado ni que la impunidad sea la respuesta del Estado”, manifestaron.

El caso ha generado consternación en la región norte de Chiapas y reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas públicas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas en contextos indígenas.