“México está en paz”: autoridades tras llegada a Guadalajara del trofeo de la Copa del Mundo FIFA

Llega a Gudalajara trofeo de la Copa del Mundo; autoridades afirman en que “México está en paz” tras narcobloqueos. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Inició la cuenta regresiva para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A 103 días de que arranque la justa deportiva fue presentada la Copa FIFA en el estadio Guadalajara, inmueble que será sede mundialista.

El trofeo inició en Guadalajara su recorrido de 26 días por 10 ciudades de México en el FIFA World CUP 26 Trophy Tour como parte de su gira global; en la capital de Jalisco estará el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo.

La Copa Mundial de la FIFA, que estará en exhibición en el estadio mundialista de Zapopan, está fabricada en oro macizo de 18 quilates, pesa 6.142 kg, mide 36.5 cm de altura, representa dos figuras humanas entrelazadas que sostienen el planeta Tierra y en la base están grabados los años y los nombres de los ganadores mundialistas desde 1974.

Durante su estancia en el municipio de Zapopan, Jalisco, los aficionados que efectuaron un registro previo y obtuvieron el pase de cortesía tendrán la oportunidad de ver de cerca la estatuilla de oro.

Al acto acudieron Hugo Sánchez, jugador mundialista de la Selección Mexicana en 1978, 1986 y 1994; Roque Junior, leyenda de la Selección Brasileña y campeón del mundo en 2002; y Jürgen Mainka, director general de FIFA México.

Las autoridades civiles estuvieron encabezadas por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación del Gobierno de México; y Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado de Jalisco.

Por parte del patrocinador del tour asistieron Jean Claude Tisot, director ejecutivo de Operaciones de Arca Continental; Carlos Ricalde Alcocer, vicepresidente de Operaciones de Zona Norte de Coca-Cola México; y Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola México.

Las autoridades deportivas y civiles que llegaron al estadio Guadalajara para el acto de inauguración de la exhibición del trofeo estuvieron custodiadas por un convoy de efectivos de diferentes fuerzas federales, estatales y municipales.

Durante la ceremonia de inauguración del FIFA World CUP 26 Trophy Tour no se evitó el tema de los recientes narcobloqueos que se registraron en Jalisco y en México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El gobernador de Jalisco y los directivos de la compañía refresquera patrocinadora del mundial hicieron un reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a los generales que enfrentaron los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero y días posteriores.

Pablo Lemus pidió a los generales sentados en primera fila que se pusieran de pie para recibir el reconocimiento.

“Mis generales, muchas gracias. Les pido ponerse de pie para que Jalisco les rinda un tributo. Gracias, mis generales. Gracias por estar aquí, gracias por su trabajo y su valentía”, expresó el gobernador.

Lemus Navarro agregó que Jalisco está de pie y que trabaja gracias a las Fuerzas Armadas.

“El pueblo de Jalisco fue solidario, fue sin duda alguna extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos el domingo pasado. Y el pueblo de Jalisco está orgulloso de sus tradiciones. Es valiente, es trabajador. Y hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del mundial”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, a nombre del Gobierno de México reiteró el discurso de que México está en paz para la fiesta mundialista.

“Aquí, desde esta tribuna, podemos afirmar que México está en paz, hay tranquilidad para disfrutar el futbol”.

La funcionaria resaltó la propuesta del gobierno federal de efectuar el Mundial social, con el que buscarán llevar la pasión futbolera a barrios, escuelas y centros de trabajo mediante la recuperación de canchas y la organización de torneos.

Destacó que el deporte abre horizontes a la juventud y que el mundial servirá para mostrar la riqueza turística y cultural de México. Se espera recibir al menos 5.5 millones de visitantes, principalmente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Concluyó afirmando que México está en paz y hay tranquilidad para disfrutar el futbol.

Adelantó que durante la fiesta mundialista México recibirá a 5.5 millones de visitantes, principalmente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, que disfrutarán de la hospitalidad, la calidez, la riqueza y la gastronomía de México, y de una experiencia que calificó como gloriosa.

Durante su discurso, el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola México, Patricio Caso, también tocó el tema de los recientes hechos violentos suscitados en Jalisco y México; apuntó que el estar ahí representa que la normalidad sigue, que México está de pie, que Jalisco está de pie y que Guadalajara está de pie, y agradeció a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional por su labor.

“Hablando de homenajes, antes de continuar, sí quisiera yo hacer una mención de agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y me gustaría a todos que les demos un aplauso de verdad fuerte. Verdaderamente su labor y su esfuerzo diario son los que permiten que millones de mexicanas y mexicanos como yo, como mi familia, como todos los que aquí estamos, cada día podamos construir un país de paz, un país próspero y un país cada vez mejor”, anotó.

Jean Claude Tisot, de Arca Continental, resaltó la importancia de que México sea sede de la Copa del Mundo por tercera vez. Añadió que el recorrido del trofeo da la oportunidad de acercar a los consumidores al símbolo del campeonato. Para cerrar, el ejecutivo de origen colombiano hizo suyo el orgullo expresado en la frase: “Los mexicanos nacemos donde queremos”, atribuida a Chavela Vargas.

Patricio Caso subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande hasta la fecha, al unir por primera vez a México, Canadá y Estados Unidos. Informó que el trofeo permanecerá 26 días en México, recorrerá 10 ciudades y Guadalajara será la primera.

Pablo Lemus Navarro sostuvo que Jalisco será la sede más mexicana del mundial, con eventos como partidos de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona, dos partidos clasificatorios y cuatro partidos mundialistas. Destacó que Jalisco será anfitrión del primer partido el 11 de junio (Corea contra un rival europeo) y que la selección mexicana jugará en Jalisco el 18 de junio (México contra Corea). También se jugarán partidos de Colombia y un encuentro entre España y Uruguay.

El FIFA World CUP 26 Trophy Tour brinda a quienes obtuvieron el pase previo por medio de patrocinadores la oportunidad de tomarse una foto con el trofeo original de oro de 18 quilates, además de realizar un recorrido con actividades interactivas, juegos de futbol, música en vivo y la presencia de FIFA Legends (exjugadores icónicos).

El trofeo continuará su recorrido por el centro y el Bajío de México. Otras ciudades incluidas son Ciudad de México, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida. Incluso habrá una parada especial en Chichén Itzá el 20 de marzo.

El trofeo original de oro puro permanece regularmente en el Museo del Futbol de la FIFA y solo es exhibido en este tour. El trofeo viaja en un avión privado y personalizado, diseñado exclusivamente para esta gira.

Solo los campeones del mundo y los jefes de Estado tienen permitido tocar el trofeo con las manos descubiertas, como este sábado lo hizo en el acto inaugural del World CUP 26 Trophy Tour el exdefensor central de la selección de Brasil, Roque Junior, quien volvió a besar el trofeo, 24 años después de haber sido campeón en Corea-Japón.