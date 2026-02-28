PT se deslinda de Pedro Segura, excandidato a gobernador, tras evento con Los Alegres del Barranco

El empresario ganadero y otrora candidato a gobernador de Guerrero por la coalición PT-PVEM, Pedro Segura. Foto: Facebook: Pedro Segura

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero también se deslindó de su excandidato a gobernador, el empresario ganadero Pedro Segura Valladares y culpó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de su postulación.

"Nunca ha sido militante de este instituto político y en el proceso electoral 2020-2021 fue propuesta del PVEM para ser candidato a gobernador".

El deslinde del excandidato de ambos partidos, aliados de Morena, ocurrió luego de que Pedro Segura contrató a Los Alegres del Barranco para homenajear a Nemesio Oseguera “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su rancho Vida en el Lago, en Tepecoacuilco, en la región Norte de la entidad.

La madrugada del 25 de febrero, en el concierto gratuito, el ganadero insistió a la agrupación de Sinaloa que le tocaran "El Dueño del Palenque", canción dedicada al presunto jefe criminal. Incluso balbuceó: "Soy el dueño del palenque".

El cantante Pavel Moreno se negó argumentando que saldrían perjudicados, como ya ha sucedido.

Al inicio, Segura Valladares aseguró al público que serían cantados todos los corridos prohibidos porque era un evento privado y arengó:

"Y el gobierno a chingar su madre, ¡vámonos!”.

Tras la difusión del hecho, el miércoles 25 del presente, en su cuenta de Facebook, Pedro Segura amenazó a Carlos Loret de Mola: "El perro que me ladra le doy un varazo en el hocico".

El viernes 27, en un comunicado, el PVEM se deslindó de su candidato a gobernador en Guerrero en 2021.

“Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna. El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo. dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año".

Y condenó cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal y enfatizó que respaldarán cualquier actuación de las autoridades para determinar cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido Pedro Segura.

El ganadero respondió que se encargaría de desaparecer en esta entidad al Partido Verde.

Este sábado, el PT en Guerrero hizo lo mismo, pero responsabilizó al partido Verde. "Negamos contundentemente cualquier vínculo con el señor Pedro Segura Valladares, nunca ha sido militante de este instituto político y en el proceso electoral 2020-2021 fue propuesta del Partido Verde Ecologista de México para ser candidato a Gobernador en la coalición que ambos partidos políticos registramos ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.

"Ese fue el único vinculo que mantuvimos con esta persona, relación que terminó con la elección de dicho proceso electoral y jamás ha existido otra relación política, electoral ni de otro tipo", dijo el partido dirigido por Victoriano Wences Real. "Condenamos cualquier manifestación que induzca a la reproducción de patrones antisociales y antijuridicos".

El PT en Guerrero ha sido controlado desde hace 17 años por Wences, quien, junto a su esposa, la diputada local Leticia Mosso, han convertido al partido en un negocio político al acaparar todas las candidaturas y manejar a los municipios que gobierna el partido.

La misma Leticia Mosso, diputada local en tres ocasiones consecutivas por la vía plurinominal, reveló sin ningún recato desde la máxima tribuna del estado que, desde hace siete años que es legisladora recibe al mes 300 mil pesos, lo mismo que todos los diputados del Congreso de Guerrero.

Pedro Segura fue detenido, el 12 de agosto de 2025, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada.

Testigos protegidos lo señalaron de haber recibido en su rancho a cuatro de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías y criminales de la organización Guerreros Unidos, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Antes, el 28 de agosto de 2022, Ezequiel Mora Chora, don Cheque, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de agosto de 2014, murió de un infarto en el hotel La Vida en el Lago de Segura Valladares.

El empresario había convocado a un grupo de padres para marchar en apoyo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presos por delincuencia organizada.