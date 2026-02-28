Reconfiguran comisiones clave en el Congreso de Morelos tras registrar irregularidades en pensiones

MORELOS (apro) .- Con 18 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la reconfiguración de la presidencia de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que ahora estuvo encabezada por Brenda Espinoza López.

La Comisión había registrado irregularidades en la asignación de pensiones, lo que encendió alertas, y el ajuste se dio por segunda vez en menos de una semana.

Durante la sesión ordinaria del 26 de febrero, los diputados tomaron un receso de más de una hora y, al reanudarse, determinaron que Sergio Omar Livera Chavarría, quien había sido designado el 20 de febrero como presidente de la Comisión de Trabajo, dejara el cargo y asumiera la titularidad de Gobernación y Gran Jurado, apenas siete días después de haber tomado protesta en la primera presidencia. En su lugar, Espinoza López quedó al frente de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Estos movimientos se dieron tras la publicación de la revista Proceso, en su edición 32, con el reportaje “El jugoso negocio de las jubilaciones VIP de Morelos: jubilarse a los 35 años”, que visibilizó varias irregularidades en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la asignación de pensiones, misma que desde 2018 había sido presidida por Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Tras estas revelaciones, el 20 de febrero se decidió cambiar la titularidad de la Comisión, primero a Livera Chavarría y, pocos días después, a Brenda Espinoza López.

La modificación se realizó a partir de una propuesta presentada por el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, quien solicitó la modificación del orden del día para incorporar un acuerdo parlamentario emanado de la Junta Política y de Gobierno, con carácter de urgente y obvia resolución.

Por instrucciones de la Presidencia, la modificación del orden del día fue sometida a votación en la misma sesión ordinaria mediante el sistema electrónico y fue aprobada con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Posteriormente, la Asamblea calificó el acuerdo como de urgente y obvia resolución, también por unanimidad.

Al no registrarse oradores, la propuesta fue sometida a votación en términos del artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso local. El acuerdo parlamentario fue aprobado con 18 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, con lo que se formalizó la modificación de las presidencias de las Comisiones de Gobernación y Gran Jurado, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, así como del Comité de Régimen Administrativo.

Se ordenó su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Legislativa, además de instruir a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para su cumplimiento.

Posteriormente, el Congreso del Estado de Morelos instaló formalmente la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, órgano encargado del análisis y dictaminación de iniciativas en materia laboral en la entidad.

Al día siguiente, durante la sesión protocolaria, la presidenta de la Comisión, Brenda Espinoza López, tomó protesta a Fany Miranda Castrejón como secretaria técnica, quien rindió la protesta de ley para desempeñar el cargo y guardar la Constitución federal y la del estado.

La Comisión quedó integrada por mayoría de legisladores de Morena y representantes del PAN y Movimiento Ciudadano. La presidencia recayó en Brenda Espinoza López; la secretaría, en Martha Melissa Montes de Oca Montoya.

Como vocales participaron Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, Luz Dary Quevedo Maldonado, Óscar Daniel Martínez Terrazas, Francisco Erik Sánchez Zavala, Guillermina Maya Rendón, Sergio Omar Livera Chavarría, Isaac Pimentel Mejía y Rafael Reyes Reyes.

Con la instalación, el órgano legislativo inició formalmente actividades para revisar iniciativas relacionadas con condiciones laborales, previsión y seguridad social en Morelos.

Por otro lado, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado también fue reorganizada con la aprobación del acuerdo parlamentario, y la presidencia quedó a cargo de Sergio Omar Livera Chavarría.

Sobre la integración de la Comisión, se buscó al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, quien se limitó a señalar que estos cambios fueron por acuerdos políticos al interior de la Junta Política y de Gobierno, por así convenir para llevar de manera adecuada las comisiones.