Volcadura de autobús en Curva del Diablo deja siete muertos y 25 lesionados, entre ellos menores

Servicios de emergencia atienden a las víctimas de un accidente carretero en la llamada Curva del Diablo en Morelos. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM)

TLALNEPANTLA, Mor., (apro) .- Siete personas perdieron la vida y 25 más resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad, algunos con lesiones graves, tras un accidente ocurrido mientras se trasladaban desde Milpa Alta, Ciudad de México, confirmaron autoridades estatales.

El incidente ocurrió la mañana de este sábado en la conocida “Curva del Diablo” sobre la carretera Oaxtepec-Xochimilco. El conductor del autobús perdió el control al tomar la curva y la unidad quedó volcada a un costado de la vialidad.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), en coordinación con cuerpos de emergencia de los municipios cercanos y la Cruz Roja delegación Morelos, se trasladaron de inmediato al lugar del accidente para brindar atención a las personas afectadas y asegurar la zona.

Según información que pudo corroborar esta periodista, entre las personas lesionadas se encuentran nueve hombres, 11 mujeres y cinco menores de edad. Entre los fallecidos en el lugar del accidente se reportan cuatro hombres, dos mujeres y una persona más que podría tratarse de un menor de edad.

De acuerdo con datos preliminares, el vehículo había salido del municipio de Milpa Alta con destino a Oaxtepec como parte de una excursión. Hasta el momento, se reporta de manera inicial un total de 23 personas lesionadas, aunque las cifras podrían actualizarse conforme avancen los trabajos de rescate.

El Gobierno del Estado realizó gestiones de apoyos de traslados aéreos por parte de la Unidad Relámpagos del Estado de México, que realizará algunos traslados médicos, trabajando de manera coordinada con autoridades del Estado de México y la Ciudad de México para garantizar atención oportuna a los pacientes. Se realizan maniobras para rescatar a los ocupantes que quedaron atrapados dentro del vehículo.

Servicios de emergencia llevan a cabo labores de rescate en la Curva del Diablo. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

Las labores de rescate continúan y la CEPCM exhorta a la ciudadanía a mantener precaución y permitir el paso a los vehículos de emergencia que operan en la zona.