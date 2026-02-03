Arrestan a hijo de alcaldesa morenista de San Quintín, BC, por presuntamente agredir a manifestantes

Arrestan al hijo de la alcaldesa de San Quintín por presunta agresión a manifestantes. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- El hijo de la alcaldesa morenista del municipio de San Quintín, Baja California, Miriam Cano Núñez, fue arrestado por presuntamente agredir a manifestantes que mantienen tomadas las oficinas del I Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este domingo 1 de febrero, y a un día de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a dicha localidad, en un marco de crisis de gobierno derivado de manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Cano Núñez.

La mandataria federal acudió el sábado 31 de enero para presentar un programa a favor de jornaleros y jornaleras, evento en el que también anunció que tendría presencia en el lugar la delegada del Bienestar en Baja California, Carmen Antuna, para que le reporte directamente. La visita también destacó por el regaño contra funcionarios morenistas, además que también circuló un video en el que Sheinbaum Pardo ignoró a la alcaldesa.

En este contexto y tras la visita, los manifestantes continuaron tomando las oficinas municipales con una carpa que han acondicionado con sillas y mesas, hasta que se acercó al lugar Erik Macip Cano, alrededor de las 21:45 horas, y se enfrentó con el grupo.

Las víctimas, identificadas como Jacobo Preciado y Giselle Gómez, quienes el sábado habían logrado frenar el convoy de la presidenta para que escuchara sus quejas, denunciaron a medios de comunicación locales las supuestas agresiones a cargo del joven de 31 años, según declaraciones al medio Dejando Huella.

También señalaron que, al parecer, el hijo de la presidenta municipal habría estado bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, sin que esto haya sido confirmado hasta el momento.

Desde la noche del domingo comenzaron a circular distintos videos en portales como La Cúpula de Hierro y Península BC, en los que Erik aparece vestido con camisa azul de tirantes y se mete a la carpa.

Debido a esto se generó una discusión con empujones y, posteriormente, llega la policía municipal para llevarse esposado al joven.

Según los datos públicos, Erik es licenciado en Física y egresó de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con trayectoria como instructor de movilidad y concursos de fisicoculturismo, además de ser conocido por publicar ampliamente desde hace años videos con proezas físicas o los resultados del trabajo el gimnasio.

Es uno de los tres hijos de Miriam Cano Núñez y es el único que se ha involucrado en las actividades políticas, pues incluso la acompañaba a eventos públicos.

“Mi cargo no otorga privilegios a nadie”: Miriam Cano

Tras darse a conocer el pleito, la presidenta municipal del I Ayuntamiento de San Quintín, Miriam Cano, publicó un pronunciamiento donde reconoció el derecho a la manifestación, rechazó la violencia, y aseguró que no intervendrá en el asunto.

“Respecto a los hechos en los que se vio involucrado un integrante de mi familia, expreso que, como madre, reconozco el impacto emocional que puede generar una situación de este tipo. Sin embargo, como presidenta municipal, reafirmó con absoluta firmeza que la ley se aplica sin distinciones ni privilegios, sea quien sea. Mi cargo no otorga privilegios a nadie.

Como autoridad municipal no intervendré en ningún proceso y respeto plenamente el actuar de las instancias competentes”, según el texto.

Cano Núñez aseguró que, desde su ámbito de competencia actuará “con imparcialidad y con pleno respeto a las instituciones”.