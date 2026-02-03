Atacan a balazos camioneta donde iba la alcaldesa de Ayotoxco, Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- El vehÃ­culo en el que viajaba la alcaldesa de Ayotoxco, Alicia Guerrero HernÃ¡ndez, asÃ­ como funcionarios de ese municipio, fue atacado a balazos cuando viajaban la madrugada de este martes por la autopista Amozoc-Perote.

Aunque la alcaldesa resultÃ³ ilesa, el chofer del vehÃ­culo, identificado como Marcelo N, recibiÃ³ dos balazos, uno de ellos a la altura de la cintura, por lo que fue trasladado a un hospital de Huamantla, Tlaxcala, para recibir atenciÃ³n mÃ©dica.

Hasta esta tarde no hay reporte oficial sobre el mÃ³vil de este ataque armado, aunque no se descarta que pudo ser un intento de asalto, igual se maneja la posibilidad de que haya sido un atentado directo contra la alcaldesa, pues los atacantes dispararon en mÃ¡s de 10 ocasiones contra el vehÃ­culo.

En la camioneta Tiguan, Volkswagen, viajaban, ademÃ¡s de Guerrero HernÃ¡ndez y el chofer, el director de seguridad de Ayotoxco, asÃ­ como la tesorera y la asistente particular de la edil, quienes presuntamente se dirigÃ­an a la Ciudad de MÃ©xico para llevar a cabo unas gestiones en el Senado.

Guerrero HernÃ¡ndez fue postulada por Morena y ganÃ³ la alcaldÃ­a en elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo el aÃ±o pasado.