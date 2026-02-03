Ataque en Jalpa de Méndez iba dirigido contra policías: gobernador de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El gobernador Javier May Rodríguez afirmó que la matanza del domingo pasado en Jalpa de Méndez era un ataque dirigido contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y lo atribuyó a una?disputa entre grupos dedicados al huachicol; el episodio dejó cinco personas muertas, entre ellas un elemento de esa corporación.

La agresión formó parte de un conflicto que mantienen bandas rivales vinculadas al contrabando de gasolinas robadas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con lo que dijo este martes en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo local.

La versión de que los fallecidos era policías circuló?desde el día de los hechos en redes sociales, pero fue hasta hoy que se confirmó.

De acuerdo con reportes iniciales, un comando atacó a un grupo de personas que se desplazaban en motocicleta; una versión señala que fueron agredidos mientras circulaban, otra indica que fueron atacados cuando se encontraban en una esquina ingiriendo bebidas embriagantes.

El hecho ocurre en un contexto de incremento de homicidios dolosos en Tabasco en los últimos días, repunte que ha encendido alertas por el recrudecimiento de la violencia vinculada a la disputa entre grupos delictivos en distintas regiones del estado.