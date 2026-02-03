Camión de la Guardia Nacional invade carril del Mexibús y atropella a motociclistas (Video)

Un elemento de la Fiscalía de Edomex observa la motocicleta. Al fondo, el camión de la Guardia Nacional. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un camión de la Guardia Nacional invadió el carril confinado del Mexibús y embistió a una motocicleta, causando la muerte de su conductor y lesiones graves a su acompañante.

El accidente vial ocurrió al mediodía en la avenida José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Ecatepec.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo oficial, con número económico 303477 y que transportaba elementos de la Guardia Nacional en dirección a Coacalco, se pasó un alto y circulaba indebidamente por el carril exclusivo de la Línea 2 del Mexibús, a la altura de la estación San Carlos.

El conductor de la motocicleta, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Su acompañante, una mujer, resultó con heridas severas y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano por paramédicos de Protección Civil.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y peritajes correspondientes, iniciando una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades.