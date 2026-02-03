Desmantelan laboratorio que producía hasta 400 kilos de metanfetamina al mes en Ensenada

Narcolaboratorio con capacidad para producir hasta 400 kilogramos de metanfetamina al mes. Foto: Especial

ENSENADA, Baja California (apro).- Un narcolaboratorio con capacidad para producir hasta 400 kilogramos de metanfetamina al mes, en instalaciones que incluso contaban con un campamento para más de 10 personas, fue desarticulado por autoridades estatales y federales en el municipio de Ensenada, Baja California.

Lo anterior tras un despliegue implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, la Secretaría de Marina (Semar) y la Defensa, quienes detectaron las instalaciones el pasado 29 de enero.

Como parte de la información preliminar, las autoridades locales habrían recibido información de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de los Estados Unidos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó este lunes 2 de febrero del operativo y confirmó la capacidad de producción del lugar, según publicó en su cuenta oficial de redes sociales.

En Ensenada se desarticuló un laboratorio clandestino de metanfetamina con una capacidad de producción de entre 50 y 100 kilos por semana. Con esta acción, suman ya nueve laboratorios desmantelados en un periodo de un año, gracias a la labor coordinada entre fuerzas federales y estatales”, afirmó.

Las instalaciones clandestinas estaban en el poblado de San Matías, dentro del Valle de la Trinidad, a unos 200 kilómetros al sureste del puerto, en las faldas del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

El campamento estaba en camuflajeado por la vegetación y la zona rocosa característica de la zona, y contaba con “cocina” para la droga, zona de almacenamiento, campamento, tanques de gas y fosas sépticas, así como bidones, tambos, precursores y demás sustancias químicas.

El general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, consideró que la desarticulación del sitio representa “un impacto significativo en la cadena de distribución del narcotráfico”, pero no refirió datos económicos.

Como parte de la información oficial, las autoridades indicaron que durante el 2025 fueron asegurados más de 41 mil kilos de metanfetamina y destruyeron 113 plantíos de marihuana, lo que posicionó a la entidad uno de “los estados con mayores decomisos de droga y armamento en el país”.