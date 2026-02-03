Ejecutan a “El Curru”, líder de célula dedicada al huachicoleo y narcotráfico en Hidalgo

El automóvil en el que viajaba "El Curru" al ser asesinado. Foto: Especial

PACHUCA, Hgo. (apro).- “El Curru”, uno de los líderes de la célula derivada de la fragmentación del cártel de Los H, fue asesinado la tarde de este 3 de febrero por un comando cuando circulaba en un vehículo Chevrolet sobre la carretera estatal Michimaloya-Xijay de Cuauhtémoc, en Tula de Allende, Hidalgo.

“El Curru” era la persona por quien iba el comando que atacó el centro nocturno “La Resaka” –igualmente en Tula, en la colonia El Llano, Segunda Sección–, la madrugada del sábado 29 de noviembre, con saldo de seis víctimas mortales y ocho lesionados.

El automóvil fue interceptado por sicarios que abrieron fuego con armas largas, para dejar al conductor sin vida.

Al arribar al sitio tras un reporte al número de emergencia 911 sobre una persona sin vida, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) encontraron un cadáver acribillado dentro del vehículo tipo Sonic, el cual había quedado abandonado sobre la vía estatal, en el mismo municipio de Tula.

Fue esta corporación la que corroboró la identidad de la víctima: G. E. T., alias “El Curru”, a quien identificaba “como no de los principales líderes delictivos de la región de Tula, vinculado a actividades ilícitas asociadas con el robo de hidrocarburos y la distribución de narcóticos”, informó la SSPH en un breve comunicado.

Se trata de Gilberto Estrada Trejo, operador cercano a “El Cuquis”, uno de los líderes de la escisión de Los H o Los Solas, cártel que se dividió tras la detención el 15 de marzo de 2025 de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, "El H", y el asesinato tres días después de su hermano José David, “El Sola”, quien era visto como su sucesor.

“El Curru” encabezaba una célula junto con Daniel M. G., alias “El Barbas” y Eduardo Alonso O., “El Corco”, quien disputa la plaza contra “El Perico”, operador de “El H”, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "El Altiplano".

Los dos grupos disputan el control principal del robo de hidrocarburo y el comercio de estupefacientes en al menos 12 municipios de la región del Valle del Mezquital; la pugna incluye el dominio de las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para hurtar combustibles mediante tomas clandestinas, desde diésel hasta turbosina.

Esta guerra interna ha dejado ataques como el de un comando al centro nocturno “La Resaka”. Aquella madrugada, los sicarios abrieron fuego con las armas de grueso calibre y rociaron gasolina a la entrada del bar, aunque al final no lo incendiaron, cuando adentro había heridos y sobrevivientes.

El cártel fragmentado de Los H quedó dividido en dos grupos: uno liderado por L.B.D.R., alias “El Perico”, al mando de la perforación de ductos, almacenamiento y venta de combustible robado a los ductos de Pemex, así como de secuestros y extorsiones, junto con “El JR” y “El Lobo”.

El otro, dirigido por “El Cuquis”, “El Selva” y “El Pacheco”, en el que “El Curru” era un operador clave.

J.A.I.H, “El Selva”, detenido, actuaba como jefe de sicarios y era partícipe del robo de cargamentos en el Arco Norte; “El Cuquis”, en tanto, es jefe de una célula de asesinos a sueldo y también opera el trasiego de combustibles.

Uno de los aspectos analizados en inteligencia federal es el posible refuerzo de organizaciones externas a las células que quedaron de Los H, por la pugna que libran.

Las corporaciones de seguridad estatal y federal están alertas por si existe alguna reacción por parte de estas células derivada del asesinato de “El Curru”, también uno de los objetivos prioritarios en Hidalgo.