Hallan en barranco cuerpo sin vida de Adela, desaparecida en Hidalgo hace una semana

PACHUCA, Hgo. (apro).- El cuerpo sin vida de Adela Cruz Cruz, una mujer de 39 años que estaba reportada como desaparecida desde el 26 de enero, fue localizado ayer al fondo de un barranco en la comunidad de La Cañada, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Asimismo, dentro de un canal de riego en la comunidad de El Gómez, en el municipio de San Salvador, fue localizado otro cadáver que flotaba y era visible desde el contorno de la represa.

Las autoridades confirmaron este día la identidad de la víctima de La Cañada; respecto a la identificación de la persona hallada en la comunidad de El Gómez, mencionaron que se trata de un hombre de 87 años y que, de acuerdo con el informe forense, no presentaba huellas de violencia. La causa de muerte que asentaron es “asfixia por sumersión”.

Adela había sido vista por última vez cerca del mediodía del lunes 26 de enero, camino a su casa en Bominhza, Tula. Vestía ropa deportiva negra, porque regresaba de una clase de zumba que ella impartía.

Ficha de búsqueda

Su esposo dijo a las corporaciones de seguridad que Adela sí regresó a su domicilio, porque cuando él volvió de su trabajo, aproximadamente a las 3:10 de la tarde, encontró la mochila que ella se había llevado por la mañana, así como sus credenciales, sin notar nada extraño.

Sin embargo, a partir de entonces no pudo comunicarse con ella, porque al marcar a su teléfono celular no había respuesta. Aunque salió a buscarla, tampoco la localizó. La última conexión de WhatsApp del teléfono de Adela había sido a las 12:34 horas del día en el que desapareció.

Respecto al segundo hallazgo, en San Salvador, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal fueron quienes acudieron al camino de terracería en la comunidad de El Gómez, después de que vecinos alertaron de la posible localización de restos humanos cerca de la compuerta número 24.

En el primer momento, no fue posible identificar no sólo la identidad, sino el sexo y edad de la víctima, por la posición en la que se encontraba el cadáver. Las autoridades afirman que no había denuncia por desaparición de alguna persona que coincidiera con la edad y media filiación de la víctima.

En ambos casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició carpetas de investigación para el deslinde de responsabilidades; en el primero, con el protocolo de feminicidio.