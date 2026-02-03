Hay tres vinculados a proceso por ataque en Salamanca que dejó 11 muertos

El sitio donde fueron asesinadas 11 personas en Salamanca. Foto: AP / Mario Armas

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Mientras el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, se niega a revelar avances en la investigación por la masacre de 11 personas en Salamanca, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que hay personas vinculadas a proceso por este crimen.

Para justificar el silencio de la Fiscalía, Vázquez Alatriste alegó que el multihomicidio en el campo deportivo de la comunidad Loma de Flores es una investigación de "altísima complejidad".

"Es tan delicado que no esperen que les dé información, no a ustedes", dijo el fiscal de Guanajuato al ser cuestionado sobre el número total de detenidos y la situación legal de las tres personas capturadas, de las que informó hace una semana la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado.

Además, aseguró que si no se dan más detalles es para evitar que la información llegue a grupos del crimen organizado: "De alguna forma podemos dar mensajes innecesarios a la delincuencia. No es por ustedes (medios de comunicación), es por la delincuencia"

Al insistir sobre la confirmación de al menos tres personas detenidas, información que salió de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato, Gerardo Vázquez dijo que es la dependencia a cargo de Juan Mauro González Martínez la que tiene que responder.

"Ellos informaron, ellos que se hagan cargo de su responsabilidad. La Fiscalía se mantiene en su visión y en su versión de investigar y de dar cuenta cuando ya tengamos vinculación al proceso. No voy a romper la regla, no esperen que dé la nota informativa", insistió.

A Gerardo Vázquez Alatriste se le preguntó de manera directa si todavía no había personas vinculadas a proceso. "Siguiente pregunta", atajó.

Contrario al hermetismo del fiscal, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó que hay personas vinculadas a proceso, armas y vehículos asegurados relacionados con el ataque en Loma de Flores, ocurrido la tarde del domingo 25 de enero.

"Hay avances muy importantes, vinculación a proceso, armas, vehículos. Lo importante es lo que ha pedido la gobernadora de que no haya impunidad en este caso... Se sigue haciendo trabajo de investigación, es un proceso complejo que no se puede dar mucha información, pero hay avances contundentes ya vinculadas al Poder Judicial", declaró Jorge Jiménez Lona.

Las declaraciones de ambos funcionarios se dieron simultáneamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, luego de la presentación del informe de buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.