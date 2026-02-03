Hijo de alcaldesa de San Quintín acusado de lesionar a manifestantes llevará proceso en libertad

BAJA CALIFORNIA (apro).- Erik Ernesto “N”, hijo de la alcaldesa de San Quintín, Baja California, Miriam Cano Núñez, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones en contra de dos manifestantes, determinó un juez de control.

La audiencia fue realizada este martes tras el altercado registrado desde la noche del domingo 1 de febrero, luego de que Erik se acercara a la carpa donde se encontraba un grupo de manifestantes frente a las oficinas del Ayuntamiento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la vinculación a proceso fue dictada al joven de 31 años de edad, por supuestamente agredir a dos personas.

Según la investigación, Erik agredió a una mujer con un golpe a puño cerrado en la nuca y además forcejeó con un hombre, propinándole un codazo en la boca, en el contexto de la protesta pacífica.

El imputado fue detenido en flagrancia por oficiales de la Policía Municipal a las 21:40 horas del día indicado, tras el señalamiento directo de las víctimas.

Durante la audiencia, el juez de control determinó la vinculación a proceso y estableció como medidas cautelares la firma catorcenal, es decir, que llevará el proceso en libertad.

A pesar de esta medida, el juez le prohibió a Erik acercarse a las víctimas o a sus domicilios, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Sobre el tema, tras darse a conocer múltiples videos sobre cómo Erik se mete a la carpa y, posteriormente, es arrestado, la presidenta municipal Miriam Cano aseguró en un posicionamiento que no intervendrá en el proceso legal.