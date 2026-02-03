Indígenas bloquean la CFE en Morelia; denuncian daños a la salud por Geotérmica Los Azufres

MORELIA, Mich. (apro).- Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) bloquearon este martes las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelia, para denunciar la omisión de la paraestatal frente a las afectaciones ambientales y a la salud que la Central Geotérmica Los Azufres provoca en territorios y comunidades indígenas de al menos tres municipios michoacanos.

El pasado 15 de enero, el Consejo otorgó un plazo de 15 días para que funcionarios de la CFE establecieran un diálogo con las comunidades afectadas de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío, donde señalan que los padecimientos renales y los decesos por la contaminación del agua asociada a la operación de la central geotérmica se han multiplicado.

Asimismo, acusaron al Gobierno del Estado de haberse comprometido públicamente a instalar una mesa de trabajo con la CFE y las instituciones responsables de salud y medio ambiente, así como con las comunidades afectadas, sin que dicho compromiso se haya cumplido hasta el momento.

El Consejo denuncia que, durante más de 30 años, la Central Geotérmica ha contaminado territorios comunales. Señalan que la CFE, de manera paulatina, silenciosa y prolongada, ha generado una crisis de salud al verter metales pesados y otros contaminantes en el agua que consume la población, además de incurrir en graves deficiencias en el manejo de residuos tóxicos.

Advierten que las comunidades indígenas han sido las más afectadas por esta problemática, la cual “se traduce en miles de casos de enfermedad renal crónica y en cientos de muertes por complicaciones”.

Detallan que el 30 por ciento de los pacientes que requieren atención renal en la entidad provienen de la región oriente de Michoacán y que, a mayor cercanía con la planta geotérmica, mayor es la incidencia de enfermedad y contaminación.

En el municipio de Zinapécuaro, señalan, el 56 por ciento de los manantiales presenta al menos un contaminante o elemento tóxico por encima de los límites permisibles, mientras que en Hidalgo la contaminación de los afluentes alcanza el 35 por ciento.

Luego de conocer en diciembre pasado los resultados de un estudio sobre enfermedades renales en el oriente michoacano, elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en coordinación con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), las comunidades afectadas e integrantes del CSIM decidieron emprender acciones.

Gobernador atribuye enfermedades a los refrescos

El 22 de enero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla minimizó el tema al señalar que la CFE “debe revisar y validar” la investigación, la cual —dijo— “tiene una base en datos y ahora tenemos que hacer la validación científica”, al tiempo que atribuyó los padecimientos renales en la región al consumo de refresco.

Durante la movilización de este martes, el CSIM advirtió que, de no ser atendidas sus exigencias en los próximos días, tomarán carreteras en todo el estado.