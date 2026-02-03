La SCJN abre las puertas a las corridas de toros y peleas de gallos en Tepic

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prohibición absoluta de espectáculos con animales en Tepic, Nayarit, pese a la existencia de la prohibición del maltrato animal en la Constitución.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversos artículos del Reglamento de Bienestar Animal municipal por contradecir la legislación estatal y vulnerar la jerarquía de leyes.

Con esta decisión, en Tepic será posible realizar nuevamente actividades como la tauromaquia y las peleas de gallos, pero bajo las condiciones fijadas en la ley estatal.

Durante la sesión, la Corte indicó que el reglamento municipal era contradictorio con la Ley de Protección a la Fauna de Nayarit, que sí permite estas actividades de manera regulada y con permisos previos emitidos por autoridades competentes.

Por ello, explicó que al tratarse de un reglamento municipal no puede imponer restricciones mayores a las contenidas en la ley estatal.

Desde la semana pasada, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció su voto en contra de invalidar la prohibición afirmando que la Constitución prohíbe expresamente el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar la protección y conservación de los animales.

En la sesión de este martes, la ministra dijo que actividades como la tauromaquia y las peleas de gallos provocan sufrimiento físico y psicológico hasta la muerte de los animales con fines recreativos, lo que contradice la Constitución.

“Lo que dice nuestra Constitución de manera absoluta, que no está condicionado a ninguna ley reglamentaria, es la prohibición de maltrato a los animales”, dijo.

“Es decir, no es el condicionamiento del maltrato según las leyes, sino de la protección según las leyes, bajo una prohibición absoluta de maltrato en la que el día de hoy debería entenderse, pues sí, también tradiciones tan fuertes como la pelea de gallos, porque implica la muerte de los gallos para diversión humana”.

Advirtió a sus compañeros que con la determinación adoptada este martes están dejando un “pésimo” precedente al contrariar una reforma constitucional.