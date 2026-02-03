“No hay regaño que haga daño”, dice Marina del Pilar tras reclamo de Sheinbaum (Video)

ENSENADA, BC (apro).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, consideró que “no hay regaño que haga daño”, en referencia al llamado de atención hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Quintín, y aseguró que sí se tomará en cuenta la petición de salida de la alcaldesa Miriam Cano Núñez.

Durante la conferencia de este martes 3 en Mexicali, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre el regaño de la presidenta a funcionarios morenistas y las protestas registradas en dicha localidad, donde uno de los puntos principales es que deje el cargo la presidenta municipal.

“Pues yo creo que no hay regaño que haga daño. Me parece que, al final, la presidenta es muy sensible ante las necesidades de la población, sobre todo en un municipio como San Quintín. Los diputados y las diputadas han ayudado muchísimo. Lo dijo ayer, ayer lo comentó”, declaró Ávila Olmeda, además de referir que también se les agradeció.

La gobernadora reconoció que, como servidores públicos, necesitan estar siempre atendiendo las peticiones, las necesidades y las causas de la ciudadanía en general.

“De los ciudadanos, del pueblo de a pie. Y la presidenta se llevó todas estas solicitudes, todas estas peticiones que se le hicieron de manera muy respetuosa”, consideró Marina del Pilar.

En el video que circuló en redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló y gritó al grupo morenista, en el que estaba el senador Armando Ayala Robles y al menos 10 diputados locales y federales. En el caso de Miriam Cano, fue ignorada por la mandataria durante su paso.

?? Momento tenso en San Quintín, BC

Sheinbaum se mostró molesta y llamó la atención a legisladores locales y federales que esperaban saludarla y tomarse fotos.

“Hay que trabajar más con la gente… estar en su territorio”, les dijo al salir del evento del Plan de Justicia. ???? pic.twitter.com/9mY8KACmWg — Distrito Regio (@distritoregio) February 1, 2026

“¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, les gritó.

-Que salga Miriam Cano es un de las peticiones, se le recordó a la gobernadora.

-Sí, es una de las peticiones, respondió.

-¿Se va a tomar en cuenta?

-Todas se están tomando en cuenta, dijo Marina del Pilar.

Como parte de la crisis política en San Quintín, el domingo 1 de febrero, a un día de la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, el hijo de la alcaldesa, Erik “N”, fue arrestado por supuestamente agredir a un grupo de manifestantes que mantienen tomadas las oficinas del Ayuntamiento.

Ante la polémica y los videos que comenzaron a circular en redes sociales, Miriam Cano aseguró que no intervendrá en el proceso judicial respectivo.