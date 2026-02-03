Presidentes municipales de Morena rechazan reinstalación del fuero en Campeche

SAN FRANCISCO, Camp., (Apro).-??Presidentes municipales de Morena rechazaron la reinstalación del fuero y exigieron a los diputados que votaron a favor de esta propuesta, en una sesión reservada este lunes 2 de febrero, aclarar el tema públicamente. Hasta el momento, ninguna fracción legislativa de los partidos del Congreso del Estado ha emitido declaraciones respecto a lo aprobado en la sesión del pleno; ni Morena ni Movimiento Ciudadano, quienes encabezan el Poder Legislativo.

“Las y los presidentes municipales de Morena en Campeche expresamos nuestro rechazo a cualquier intento de reinstalar el fuero constitucional. Dado que este tema se habría tratado en una sesión reservada en el H. Congreso del Estado, exigimos claridad pública inmediata”, se lee en el comunicado de los municipios.

La acción de los legisladores de recuperar la protección constitucional para evitar ser procesados penalmente ocurrió tras el supuesto intento de la gobernadora, Layda Sansores, de arrestar al diputado de la 4T, Antonio Jiménez, el domingo 1 de febrero. Estrategia que, advirtieron, usó antes con el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Abud Flores, quien fue aprehendido el pasado 12 de enero.

Además, Jiménez fue acusado por el líder de Morena en Campeche, Erick Reyes, de fragmentar a la fracción parlamentaria en el Congreso y de traicionar a la gobernadora Sansores.?

Sobre la reinstauración del fuero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en su conferencia "mañanera" de este martes; sin embargo, se limitó a pedir tranquilidad. “A todos en Campeche: serenidad y paciencia, paz y amor; a todas, a todos”, comentó.

El estado de Campeche está conformado por 13 municipios, de los cuales siete son gobernados por Morena: el Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, con Pablo Gutiérrez Lazarus; Tenabo, con Mariela Sánchez Espinosa; Champotón, con Claudeth Sarricolea Castillejo; Escárcega, con Juan Carlos Hernández Rath; Seybaplaya, con Magdalena del Socorro Jiménez Pacheco; y Calakmul, con Guadalupe Acevedo Rodríguez.

Las y los alcaldes de la 4T señalaron que la aprobación del fuero representa opacidad y privilegios: “Nos sumamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la eliminación del fuero para que los servidores públicos, incluida la Presidencia, respondan ante la justicia como cualquier ciudadano. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido clara en que no deben existir privilegios y ha planteado eliminar el fuero para legisladores: 'Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?'”, se lee.

Para la restauración del fuero, el artículo 130 de la Constitución de Campeche detalla que la propuesta debe ser aceptada por dos terceras partes de las y los legisladores y por la mayoría de los ayuntamientos del estado.

Proceso?intentó contactar al diputado de Morena, Antonio Jiménez —quien ayer evitó a los medios y se negó a declarar—, y al diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, actual Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, para conocer sus posturas; ninguno respondió. Aunado a ellos, el líder de Morena en Campeche, Erick Reyes, tampoco aceptó ser entrevistado.