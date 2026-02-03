Primer “puente” del 2026 en Morelos: 10 ataques armados, nueve asesinados y seis lesionados

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Durante el primer fin de semana largo de 2026, de viernes a lunes, Morelos registró al menos diez ataques armados en distintos municipios, con un saldo de nueve personas asesinadas —entre ellas una mujer— y seis personas lesionadas.

Uno de los homicidios ocurrió en pleno carnaval, en el municipio de Emiliano Zapata, en un contexto de alta concentración de asistentes.

Los hechos se distribuyeron en Emiliano Zapata, Cuautla, Yecapixtla, Cuernavaca, Jonacatepec, Temoac, Yautepec, Huitzilac y Ayala, con agresiones cometidas principalmente mediante armas de fuego. La secuencia de ataques, registrada de manera casi continua durante cuatro días, reflejó una escalada de violencia en distintas regiones del estado.

El primer ataque se registró la tarde del viernes en Emiliano Zapata, donde un hombre fue asesinado a balazos en la colonia El Amate, sobre la calle del mismo nombre, cerca de un campo de futbol. La víctima fue localizada sin vida en la vía pública.

Horas más tarde, la noche del viernes, un ataque armado en un bar de la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, dejó dos hombres heridos, quienes fueron trasladados a un hospital.

Ese mismo viernes por la noche, en Yecapixtla, un ataque armado al interior de una papelería ubicada en la zona centro dejó un hombre muerto y otro lesionado. El herido fue atendido por paramédicos, mientras autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

También durante la noche del viernes, en Cuernavaca, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos cuando caminaba por la calle San Isidro, en la colonia Santa Martha. Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada oficialmente.

La violencia continuó el sábado por la noche en Jonacatepec, donde una mujer fue asesinada durante un ataque armado mientras se encontraba en un establecimiento de venta de alimentos, en la colonia Capilla. Sujetos armados dispararon de manera directa y huyeron del lugar.

Este hecho fue considerado el segundo feminicidio registrado en ese municipio en el primer mes del año. Con este caso, Morelos cerró enero con nueve feminicidios, todos ellos bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, conforme al protocolo de actuación con perspectiva de género establecido por la Fiscalía General del Estado.

Durante ese mismo fin de semana, el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue blanco de un ataque armado cuando se desplazaba sobre la carretera México–Oaxaca, a la altura de Jantetelco. El edil resultó lesionado por impactos de arma de fuego; su estado de salud fue reportado como estable.

Posteriormente, el domingo por la tarde, se registró otro ataque armado en Yautepec, donde el ayudante municipal Héctor Beltrán fue asesinado en la colonia Ixtlahuacán, cuando se encontraba afuera de su domicilio.

La jornada violenta se prolongó hasta el lunes, cuando dos personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego en el poblado de Coajomulco, municipio de Huitzilac. Las víctimas fueron trasladadas a una clínica particular en Cuernavaca.

Ese mismo lunes 2 de febrero, ya por la noche, otro ataque armado se registró en el municipio de Emiliano Zapata, en pleno desarrollo del carnaval, una celebración que congrega a familias del propio municipio, de distintas regiones del estado y de otras entidades del país. En la colonia Centro, un hombre fue localizado sin vida tras haber sido atacado con arma de fuego, en un entorno de alta afluencia de asistentes.

Finalmente, ese mismo lunes se reportó un hecho de alto impacto en el municipio de Ayala, donde tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado sobre personas detenidas o el móvil del crimen.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad municipal ni estatal, ni la Fiscalía General del Estado, a cargo de Fernando Blumenkron, había emitido un pronunciamiento público sobre la serie de ataques armados registrados durante el primer fin de semana largo de 2026. Tampoco se habían informado avances, detenciones o líneas de investigación oficiales relacionadas con los distintos hechos.