Robo millonario a hospital de Cancún: lo que se sabe del caso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que investiga un robo agravado cometido en un hospital privado de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde fueron sustraídos 2.5 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el 29 de enero de 2026 en el Hospital Galenia, ubicado sobre la avenida Tulum. La fiscalía abrió una carpeta de investigación tras el reporte del personal del hospital y el aviso a las autoridades de seguridad.

Según los primeros reportes institucionales, un grupo de personas ingresó al hospital durante la madrugada y cometió el robo con violencia, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda e investigación coordinado entre corporaciones estatales.

Investigación derivó en cateos y detención de tres personas

La fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, se obtuvo una orden de cateo, misma que fue cumplimentada el 2 de febrero de 2026. Durante esa diligencia fueron detenidas tres personas, identificadas como Belén del Carmen “N”, Rubén Darío “N” y Ronny de Jesús “N”.

En el Boletín Informativo 0023-SSPE-083, la dependencia precisó que las personas detenidas están señaladas por su probable participación en el delito de robo agravado relacionado con los hechos ocurridos en el hospital.

La fiscalía indicó que las investigaciones establecen que los detenidos presuntamente formaban parte del grupo que sustrajo el dinero en efectivo del nosocomio, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer más detalles sobre el grado de participación individual.

Inicia la #FGEQuintanaRoo carpeta de investigación por el delito de robo agravado en perjuicio de un hospital privado del municipio de Benito Juárez. En coordinación con elementos del Grupo Interinstitucional se llevan a cabo las indagatorias para dar con los responsables. (1/3) pic.twitter.com/WU9lTiyBGI — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 29, 2026

Autoridades confirman que una de las personas detenidas laboraba en el hospital de Cancún

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que una de las tres personas detenidas por el robo con violencia cometido en un hospital privado de Cancún era trabajadora del propio nosocomio al momento de los hechos.

De acuerdo con el boletín oficial emitido el 2 de febrero de 2026, la persona identificada como Belén del Carmen “N” mantenía una relación laboral con el hospital donde ocurrió el robo el 29 de enero de 2026. La fiscalía señaló que esta información forma parte de los datos integrados en la carpeta de investigación abierta por el delito de robo agravado.

La autoridad ministerial indicó que, conforme a las investigaciones, la condición laboral de la detenida es un elemento considerado dentro del análisis del caso, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las funciones específicas que desempeñaba en el hospital ni el tiempo que llevaba laborando en el lugar.

La fiscalía precisó que la detenida fue puesta a disposición de un juez junto con las otras dos personas aseguradas, identificadas como Rubén Darío “N” y Ronny de Jesús “N”, quienes también enfrentan el proceso legal correspondiente por su probable participación en el robo de 2.5 millones de pesos en efectivo.

Aseguramientos realizados durante las diligencias oficiales

Durante el cateo autorizado por un juez, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y motocicletas, objetos que fueron incorporados como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

La fiscalía señaló que estos indicios están relacionados con el robo ocurrido el 29 de enero y serán analizados por peritos para fortalecer la investigación y determinar responsabilidades penales conforme a la ley.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, como parte del procedimiento legal correspondiente.

Secretaría de Seguridad Ciudadana confirma prisión preventiva

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó, mediante un comunicado de prensa emitido el 2 de febrero de 2026, que las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

La dependencia precisó que, tras la audiencia inicial, un juez determinó prisión preventiva para los detenidos, mientras continúan las investigaciones por el robo con violencia en el hospital de Cancún.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también confirmó el aseguramiento de una motocicleta presuntamente utilizada durante el asalto, así como dinero en efectivo relacionado con los hechos investigados.