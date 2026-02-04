Arde un ducto de Pemex en Playas de Rosarito, Baja California (Video)

Una explosión en un ducto de Pemex provocó un incendio en la zona de Villas de Costa Rica. Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro

ENSENADA, BC (apro).- Una explosión ocurrida este miércoles 4 de febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) obligó a desalojar a familias en varias colonias del municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Ciudadanos grabaron y compartieron videos en redes sociales la columna de humo; en algunas grabaciones se asegura que el origen de la fuga pudo estar en una toma clandestina, pero esto no fue confirmado o desmentido por las autoridades locales.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la colonia Villas de Costa Rica, en una zona conocida como Camino al Mangle, donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un despliegue.

José Luis Rosas, subdirector de Protección Civil en el municipio, declaró al medio de comunicación Border Zoom que se trató de una fuga y que apoyaron en la contención a las autoridades federales.

#Rosarito ?? | Reportan el incendio de una toma clandestina en un ducto de Pemex en Real de Rosarito, Playas de Rosarito.



??:Noticias B.C. pic.twitter.com/646reYz7gS — Berenice (@BereniceDiazG) February 4, 2026

“De lo que es cerca, de la zona donde fue el incidente, se evacuaron aproximadamente 50 domicilios, dado la cercanía que tenían con el incendio del ducto. Sin embargo, de manera preventiva, en las zonas aledañas se han dispersado personas. Se está evitando el flujo y tránsito, pero oficialmente en la zona son 50 personas”, refirió.

Medios locales estimaron que cientos de familias se movilizaron debido al temor por el fuego, e incluso cargaron con sus mascotas al momento de abandonar sus hogares.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó más tarde que el incendio había sido controlado a las 13:36 horas, según informó Protección Civil, y que al parecer no hubo daños ni lesionados.

En las maniobras participaron trabajadores de Pemex, Protección Civil del Estado y los cuerpos de bomberos de Tijuana y Rosarito, así como la policía municipal.