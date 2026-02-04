Asesinan a empleada federal en estacionamiento del Centro de Gobierno en Hermosillo

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Una empleada del gobierno federal fue asesinada esta mañana en el estacionamiento de su centro de trabajo en Hermosillo, Sonora. El culpable, determinó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), la acechó hasta el pie de la escalera del sótano del lugar, donde le disparó por la espalda.

“De acuerdo a los primeros datos de la investigación, se establece que la agresión armada registrada esta mañana en el sótano del edificio del Centro de Gobierno, se trató de un ataque directo a una empleada federal por parte de un sujeto que iba embozado y actuó en solitario”, comunicó la dependencia.

El ataque fue inicialmente relacionado por la autoridad como un posible robo tras poco más de una hora de consumado, aunque posteriormente rectificó: “No se trató de un intento de robo, ni a ella, ni a los vehículos del lugar”, informó la dependencia, pasadas las ocho horas.

De manera extraoficial trascendió que la mujer se desempeñaba como abogada en una dependencia federal. El móvil permanece desconocido, mientras se mantienen las investigaciones en los alrededores de la escena del crimen y en el entorno de la víctima.

“Ya se cuenta con las primeras entrevistas a testigos y se analizan las grabaciones en video de la zona para obtener mayor información del responsable y se investiga el entorno personal de la víctima para establecer el posible móvil de la agresión sufrida”, indicó la FGJE.