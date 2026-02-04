Asesinan a policía municipal en Jonacatepec; es el cuarto en Morelos en 2026

JONACATEPEC, Mor. (apro). — Iván Clara Morales, policía municipal de Jonacatepec, fue asesinado este miércoles durante un ataque armado, convirtiéndose en el cuarto elemento de seguridad ejecutado en Morelos en lo que va de 2026, de acuerdo con el seguimiento de hechos violentos contra corporaciones policiacas documentado por Proceso.

El ataque ocurrió en calles del barrio Veracruz, cuando el agente se dirigía a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en un vehículo blanco le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Paramédicos acudieron tras el reporte a los servicios de emergencia; sin embargo, únicamente confirmaron que el policía ya no presentaba signos vitales, a consecuencia de las heridas producidas por arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos de distintas corporaciones policiacas, así como por personal del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras peritos de la Fiscalía Regional Oriente realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. De manera paralela, se desplegó un operativo de búsqueda de los agresores, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos reveló a este periodista que Iván Clara Morales se encontraba bajo vigilancia, aunque hasta ahora no existen indicios de que hubiera recibido amenazas previas. La información fue confirmada por fuentes ministeriales de la institución encabezada por Fernando Blumenkron.

El agente contaba con pocos años de servicio dentro de la corporación municipal.

Tras el homicidio, el Ayuntamiento de Jonacatepec de Leandro Valle, encabezado por el presidente municipal Israel Andrade Zavala, quien llegó al cargo bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), emitió un comunicado en el que calificó el crimen únicamente como un “lamentable hecho” y anunció la cancelación del desfile cívico programado para el 5 de febrero.

En el documento, la autoridad municipal señaló que la suspensión del acto se determinó para “priorizar en todo momento la seguridad e integridad de las familias, niñas, niños y personal docente”, sin hacer referencia directa al asesinato del agente ni a las acciones institucionales emprendidas tras el crimen.

El posicionamiento generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el mensaje oficial se centrara en una medida preventiva vinculada a la agenda cívica del municipio, sin incluir un pronunciamiento específico sobre el policía asesinado, su familia o el avance de las investigaciones.

El comunicado fue firmado por el propio presidente municipal. Hasta el cierre de esta edición, no se había informado de manera oficial sobre avances en el esclarecimiento del homicidio.

Autoridades estatales han señalado que los ataques registrados en distintas regiones de Morelos, incluidos los dirigidos contra servidores públicos y civiles, se enmarcan en la disputa territorial entre grupos delictivos por el control de rutas y plazas criminales, particularmente en la zona oriente del estado y en el área metropolitana.

En ese contexto, Jiutepec —municipio integrante de la zona metropolitana de Morelos, ubicado a poco más de ocho kilómetros de Cuernavaca— ha sido escenario de hechos recientes de violencia. La demarcación es gobernada por Eder Eduardo Rodríguez Casillas, quien llegó a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

El 16 de enero, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron atacados con armas de fuego en Jiutepec mientras realizaban labores de investigación; uno murió en el lugar y el otro falleció días después en un hospital, a consecuencia de las heridas.

Un día después, en el mismo municipio, un agente de la Policía de Tránsito de Jiutepec fue asesinado tras ser atacado a balazos en pleno centro, en vísperas del inicio del Carnaval, lo que obligó al reforzamiento de los dispositivos de seguridad.

A estos hechos se suma que el pasado 31 de enero, el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue baleado mientras se desplazaba por la carretera México–Oaxaca, a la altura del municipio de Jonacatepec, resultando lesionado. Ese mismo día, una mujer fue asesinada en un ataque armado; el caso fue investigado como feminicidio y se convirtió en el segundo registrado en lo que va del año en ese municipio.