Ayuntamiento asegura que ataque contra alcaldesa de Ayotoxco fue atentado, no asalto

PUEBLA, Pue., (apro).- El Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero emitió un comunicado para aclarar que el ataque a balazos que sufrió este martes la alcaldesa Alicia Guerrero Hernández y un grupo de funcionarios municipales no se trató de un asalto, sino un ataque directo contra la edil.

“Es preciso aclarar que este hecho no se trató de un asalto, ya que no hubo robo de la unidad ni de pertenencias, la intención de los agresores era obligar a descender del vehículo a la presidenta municipal”, señala el escrito dirigido a la opinión pública.

Aclara que la alcaldesa morenista ya presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue este ataque y se deslinden responsabilidades; además de que se ha decidido reforzar las medidas para salvaguardar su seguridad.

El comunicado precisa que la madrugada del 3 de enero, Guerrero Hernández, junto con personal del Ayuntamiento se dirigían a la Ciudad de México, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado por un grupo armado en el momento que transitaban por la autopista Amozoc-Perote, en los límites de Puebla y Tlaxcala.

“La comitiva se dirigía a un evento institucional de promoción artesanal en el Senado de la República, al cual el municipio fue invitado oficialmente, motivo por el cual no se transportaba dinero en efectivo sino únicamente documentación y piezas artesanales representativas del municipio”, indica.

Confirma que durante este incidente se registraron detonaciones con arma de fuego, por lo cual resultó herido el conductor de la unidad, quien ahora permanece bajo supervisión médica especializada, mientras que la presidenta y las otras personas están "fuera de peligro".