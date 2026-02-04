Dan 122 años de cárcel al feminicida de Paola Bañuelos en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Sergio Daniel “N” fue sentenciado a 122 años de prisión y una reparación del daño por más de 1 millón de pesos, por el feminicidio de la joven Paola Andrea Bañuelos, registrado el 8 de julio de 2024 en el municipio de Mexicali, Baja California.

La sentencia fue dada a conocer este miércoles 4 de febrero durante la audiencia de individualización de la pena por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares.

El juez de control, Victoriano Yee Fernández, destacó que la joven de 23 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), luchó por su vida, pues encontraron en sus uñas evidencia genética de que forcejeó contra su agresor, el también conductor de la unidad DiDi que abordó, pero que jamás la llevó a su casa.

“Este Tribunal reconoce que Paola no ha sido una víctima pasiva, sino fue una mujer que, aún en condiciones de extrema vulnerabilidad, luchó por su vida y que esa lucha quedó preservada en evidencia científica que hoy permite afirmar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal”, dijo el juez.

En videos que circularon de la sentencia, el juez explicó que el acusado tenía lesiones en los antebrazos y que estas resultaron compatibles con lesiones a un forcejeo coherente con maniobras defensivas realizadas por la víctima.

“Y que esto dio lugar a los perfiles genéticos localizados en su cuerpo”, agregó Yee Fernández.

Sobre la sentencia, la desglosó de la siguiente manera: 66 años por el delito de feminicidio y 56 años de prisión por la desaparición de la joven, además de otros 10 meses de prisión.

Sobre la reparación del daño, la suma final fue de 1 millón 221 mil 740 pesos.

De acuerdo al caso, Paola Andrea salió con sus amigos a un bar llamado La Consentida y, tras decidir ir a su casa, subió al vehículo de plataforma conducido por Sergio Daniel.

Sin embargo, la joven no llegó a su casa y comenzó la búsqueda, hasta que encontraron su cuerpo el 11 de julio en un predio de Oasis Campestre. Posteriormente se supo que había sido abusada física y sexualmente, además de estrangulada.

El conductor huyó al estado de Sonora, donde finalmente se entregó a las autoridades.