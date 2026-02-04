Detienen a "El Contador”, objetivo prioritario y generador de violencia en Ocotlán de Morelos

OAXACA, Oax. (apro).- Un juez de control determinó vincular a proceso J. L. M., alias “El Contador”, identificado como “jefe de plaza en Ocotlán de Morelos”, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando el plazo legal para el cierre de la investigación complementaria, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

“El Contador” está bajo proceso penal por intento de secuestro agravado en grado de tentativa cometido en los Valles Centrales y ha sido identificado como generador de violencia en esta región.

Detalló que, como resultado de los trabajos de inteligencia criminal a cargo de áreas especializadas, se estableció que “El Contador” es considerado un objetivo prioritario para la estrategia de seguridad, debido a que lideraba un grupo delictivo, el principal generador de violencia en Ocotlán de Morelos y zonas colindantes de esta parte de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, el 17 de noviembre de 2025, la víctima, una mujer identificada con las iniciales V. A. P. C., caminaba sobre la calle Iturbide en el municipio de Santa Catarina Minas, cuando fue interceptada.

El agresor descendió de una camioneta marca Jeep y mediante el uso de la fuerza y con un arma de fuego en mano, sometió a la víctima para subirla al vehículo de motor.

Durante el forcejeo, el imputado amenazó a V. A. P. C., y a un familiar de esta que intentó auxiliarla, manifestando su intención de exigir un pago a cambio de su libertad.

Posterior a los hechos y tras el llamado de auxilio, elementos policiales de Santa Catarina Minas iniciaron una persecución que culminó en la detención de “El Contador”

Tras la puesta a disposición y el desahogo de las diligencias por parte de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, el Juez de Control determinó vincular a proceso a “El Contador”, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando el plazo legal para el cierre de la investigación complementaria.