Detienen a mujer por millonario fraude patrimonial que afectó a 125 personas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).- Una mujer fue detenida por su presunta participación en un esquema de fraude patrimonial que habría afectado a más de 125 personas y generado un daño económico superior a los 22 millones de pesos en la Comarca Lagunera. La imputada, identificada como Martha “N”, enfrenta cargos por el delito de fraude específico y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que la detención fue resultado de trabajos de investigación realizados por la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, los cuales permitieron acreditar la probable responsabilidad de la acusada en un sistema de supuestas inversiones que operaba desde hace varios años en la región.

De acuerdo con las indagatorias, Martha “N” y su esposo, Guillermo, quien se encuentra prófugo de la justicia, presuntamente actuaban de manera conjunta ofreciendo atractivos esquemas de inversión, en los que prometían altos rendimientos económicos en plazos previamente establecidos. Bajo estas promesas, las víctimas entregaban importantes cantidades de dinero con la expectativa de obtener ganancias a corto y mediano plazo.

Sin embargo, una vez vencidos los plazos acordados, los recursos no eran devueltos, ni en su totalidad ni en los supuestos rendimientos prometidos. Esta situación generó múltiples denuncias, al confirmarse que el esquema carecía de respaldo financiero real y que los inversionistas no recibían respuesta satisfactoria sobre la recuperación de su dinero.

Uno de los casos que ya fue judicializado señala que una de las víctimas entregó tres millones de pesos, con el compromiso de recibir la devolución del capital en un periodo de 10 meses. Al concluir el tiempo pactado, el dinero no fue entregado, lo que derivó en la configuración del presunto delito de fraude específico y en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Martha “N”, quien fue recluida en el Centro de Reinserción Social No. 1 del estado. Asimismo, el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 29 de abril de 2026.

La Fiscalía General del Estado detalló que las investigaciones continúan abiertas y que, hasta el momento, se han concentrado más de 125 denuncias formales relacionadas con el mismo esquema fraudulento, lo que representa una afectación económica global que rebasa los 22 millones de pesos. No se descarta que, conforme avancen las diligencias, puedan sumarse nuevos casos y ampliarse las responsabilidades penales de los implicados.

En tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Guillermo, señalado como esposo de la imputada y presunto coautor de los hechos, quien permanece prófugo de la justicia.

La Fiscalía exhortó a las personas que consideren haber sido víctimas de este esquema fraudulento, acudir ante el Ministerio Público a presentar su denuncia para fortalecer las investigaciones y pruebas que contribuyan a sancionar a los responsables.