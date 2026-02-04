Ejercitan acción penal contra ocho agentes por presunta extorsión a automovilistas en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de ocho elementos por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y usurpación de funciones públicas, dio de baja a dos, e inició procedimiento administrativo en contra de todos ellos, después de una serie de denuncias ciudadanas en redes sociales sobre este tipo de prácticas, fundamentalmente sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac.

También imputará a tres particulares por secuestro exprés con fines de extorsión y detuvo a 19 sujetos en flagrancia, a quienes aseguró prendas e insignias apócrifas que utilizaban para ostentarse como elementos policiacos.

Los últimos días, comerciantes de ese mismo municipio, ubicado en el nororiente del Estado de México, colocaron lonas y mantas en diversos puentes vehiculares, también para denunciar prácticas extorsivas por parte de elementos ministeriales.

A partir de las denuncias en redes sociales, la Fiscalía mexiquense informó que abrió 110 expedientes, inició 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias que señalan conductas delictivas supuestamente cometidas por servidores públicos de la institución.

Con los videos e imágenes que aparecen en redes sociales, expuso que se identificaron señalamientos en contra de 39 servidores públicos de la dependencia y ocho personas ajenas, aunque cinco de estas últimas no han sido plenamente identificadas.

Las investigaciones permitieron establecer la probable intervención de ocho policías de investigación, de manera que se encuentran señalados por el posible delito de extorsión en dos casos y por usurpación de funciones públicas en seis; todos, están a la espera de la audiencia de formulación de imputación.

Además, se iniciaron procedimientos administrativos ante el Órgano Interno de Control, Visitaduría General, Órgano Sustanciador y Comisión de Honor y Justicia, y se investiga a otros 20 elementos señalados en las indagatorias. Sobre 11 servidores públicos, la FGJEM determinó que no se encuentran relacionados con alguna conducta delictiva.

La dependencia precisó que también identificó a tres individuos ajenos, contra los que, de igual manera, ejercitó acción penal por secuestro con fines de extorsión.

Indicó que el agente del Ministerio Público contactó a 41 presuntas víctimas, quienes fueron citadas en sede ministerial para aportar mayores datos a su denuncia, pero desde el 19 de enero a la fecha, sólo tres acudieron a rendir su entrevista, lo que permitió la judicialización.

Al archivo temporal se enviaron 43 expedientes mientras se recaban mayores indicios o datos de prueba, y uno de los oficiales señalados falleció en 2020.

En las indagatorias se identificaron 34 vehículos: 22 pertenecen a la Fiscalía y 12 son ajenos. De los vehículos oficiales, dos –una unidad tipo Charger color blanco y una tipo Durango color negro– fueron instrumento para la comisión de los ilícitos denunciados, por lo que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

En contraste, nueve no se encuentran relacionados con algún delito y no se ha establecido fehacientemente el uso de los 11 restantes en los hechos denunciados. De cualquier manera, los vehículos institucionales con características similares a los denunciados: 60 unidades tipo Charger color blanco, fueron resguardadas en la Bodega de Evidencias, 33 en el complejo central y 5 más en el área de Control de Equipo.

De igual manera, se emitió una circular dirigida a todos los servidores públicos de la Fiscalía sobre el obligatorio uso de uniformes, gafete y troquel, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, serán sujetos a las sanciones correspondientes, entre las que se contempla la baja definitiva.

De igual manera, se detuvo en flagrancia a 21 individuos, relacionados con la posible comisión de los delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículo, entre otros, a los que se aseguraron armas de fuego, dosis de narcóticos, prendas e insignias apócrifas, y vehículos con los que pretendían simular pertenecer a alguna corporación policial de los tres niveles de gobierno.

En las últimas horas, además integrantes de la Unión de Comerciantes Unidos de Tecámac, Zona Norte, colocaron lonas en diversos puntos del municipio para exigir que se detengan los presuntos actos de extorsión y robo cometidos en contra de sus integrantes, según señalan, por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En los mensajes, colocados fundamentalmente sobre estructuras de puentes peatonales de avenidas principales y zonas comerciales, se leen textos como: Pueblo de Tecámac Unido. Alto al Robo y Extorsiones por parte de la Fiscalía. Fuera oficiales corruptos y criminales. Protejamos nuestro patrimonio, trabajo y negocios”, y “No más abusos de la Fiscalía”.