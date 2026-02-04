Explosión de mina deja una persona lesionada en Doctor Coss, Nuevo León

Vehículo afectado por explosión de artefacto explosivo en Doctor Coss, Nuevo León. Foto: Seguridad Pública de Nuevo León

NUEVO LEÓN (apro) .- La explosión de un artefacto terrestre dejó una persona lesionada en el municipio fronterizo de Doctor Coss, Nuevo León, informaron este miércoles autoridades estatales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad estatal (SSPNL) dio a conocer que los hechos sucedieron en la brecha “El Zacate” del municipio de Doctor Coss, que se localiza al oriente del estado y colinda con Tamaulipas.

"Se recibió el reporte de un posible artefacto explosivo improvisado", detalló la dependencia, cuyos elementos se trasladaron al lugar junto a efectivos de la Defensa Nacional.

Los policías estatales confirmaron que un hombre, de quien no se dio más informes, pasaba por el lugar a bordo de su camioneta pick up, cuando activó el artefacto, resultando lesionado y su vehículo dañado.

La fuente informó que el lesionado fue atendido y trasladado por paramédicos locales, quienes lo reportaron como estable.

El sitio permanece bajo resguardo de elementos del Ejército y Fuerza Civil, mientras personal especializado realiza las labores de investigación correspondientes.

En diciembre pasado se presentaron dos hechos similares en el mismo municipio, dejando cinco elementos de la policía estatal lesionados y un civil muerto.