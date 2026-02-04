Mecanismo del T-MEC obliga a maquiladora de Nogales a “remediar” violaciones a la libertad sindical

HERMOSILLO, Sonora (apro).- La reinstalación de nueve trabajadores despedidos de manera injustificada y la actualización de la declaración de neutralidad sindical al interior de la empresa, son dos de las medidas que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligó a realizar a la empresa Amphenol, una de las maquiladoras más relevantes de la frontera, tras verificar violaciones a la ley mexicana.

“Los Estados Unidos y México anunciaron hoy un plan de remediación en la instalación de Amphenol Optimize México, S.A. de C.V., ubicada en Nogales, Sonora. Esta planta se dedica a la fabricación de conectores, cables y piezas para los sectores automotriz y aeroespacial. Este anuncio representa la décima ocasión en que ambos países acuerdan un curso de remediación formal bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, indica el comunicado oficial emitido desde Washington.

“Para nosotros significa un paso más en la lucha de la sindicalización independiente en esta empresa. Te puedo decir que la remediación tuvo la reinstalación de nueve personas, se establecieron mecanismos y un acuerdo de neutralidad. No significa una resolución porque el caso sigue activo, todavía tiene que publicar su parte el gobierno mexicano”, comentó a Proceso Francisco Cota, secretario general del Sindicato Industrial O&M (SIO&M), y quien el 11 de abril de 2025 interpuso la queja ante las instancias internacionales que desembocó en la activación del MLRR.

Las personas reinstaladas en su puesto de trabajo, y el pago de salarios caídos habían sido despedidas, en primer lugar, por integrarse a un movimiento sindical que inició en 2023 luego de que el ahora líder del SIO&M fue despedido de manera injustificada, según denunció ante las autoridades laborales. El caso se hizo público y decenas de trabajadores se organizaron con denuncias de casos similares. El movimiento obtuvo su registro oficial como sindicato ante las autoridades el 14 de noviembre de 2025 en un ambiente de hostigamiento al interior de la empresa, cosa que Proceso documentó.

Entre las medidas de neutralidad que la empresa se vio obligada a llevar a cabo por las autoridades mexicanas y estadounidenses, se encuentra la instalación de un espacio dedicado a la difusión de información por parte del SIO&M y no únicamente del Comité de Trabajadores de Amphenol (CTA), la única organización sindical con la que contaba la compañía previamente, misma que Francisco Cota describe como “sindicato blanco”; es decir, operado por la misma Amphenol a su favor y no al de la base trabajadora. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por su parte, llevó a cabo cursos de capacitación al interior de las naves industriales sobre los derechos de libre asociación del personal.

Entre los asuntos que se mantienen bajo escrutinio del MLRR se encuentra una denuncia realizada por el SIO&M de cara a la revisión del contrato colectivo de trabajo que se llevará a cabo este año, pues aseguran el CTA no cuenta en la actualidad con su registro oficial en forma, lo que significaría una irregularidad que podría en duda su titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Este mes, de acuerdo con los documentos girados desde la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se verificará que todas las medidas dictadas por el mecanismo internacional sean cumplidas de manera estricta por Amphenol, quien durante este proceso ya fue objeto de sanciones relativas a sus procesos aduanales.