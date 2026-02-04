Monreal pide a Layda Sansores y diputados de Campeche que arreglen sus diferencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se mostró en desacuerdo con la ruptura entre legisladores de Morena y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En conferencia de prensa, el diputado morenista pidió que esas diferencias deben arreglarse, ya que es "muy pequeño" pelarse entre el gobernador y los legisladores del mismo partido.

“Bueno, primero, no estoy de acuerdo con lo que sucede en Campeche. Nos sitúa en un plano de confrontación que afecta al movimiento al que pertenecemos. Cualquiera que sea el origen, incluso el desenlace, nos afecta como movimiento y afecta la unidad de Morena en el país.

“Todos estos desencuentros, excesos, errores, irregularidades, conductas inadecuadas que cometemos le afectan a la presidenta Claudia Sheinbaum, y le afectan al movimiento para cuidar y seguir fortalecidos y consolidados en torno a las elecciones y a la ratificación de nuestros triunfos.

“Por eso se deben zanjar diferencias, se debe elevar el nivel del debate y se debe elevar también la altura de miras. Es muy pequeño pelearse de esa manera una gobernadora, un gobernador, con un diputado, con diputados del mismo partido, además”, detalló.

El zacatecano exhortó a los legisladores morenistas y a la gobernadora Layda Sansores a arreglar su desencuentro, ya que están cerca las elecciones en Campeche y le tienen que dar confianza a la ciudadanía.