Periodista denuncia a exgobernador Cabeza de Vaca por crímenes de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La periodista Martha Olivia López Medellín presentó una denuncia formal contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (2016-2022), ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), acusándolo de implementar una política estatal que resultó en crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra civiles.

La denuncia entregada detalla un patrón de abusos por parte de fuerzas de seguridad estatales durante la administración de García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).

López, una reportera con trayectoria en temas de derechos humanos y corrupción, argumenta que estos actos no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia institucional que fomentó la impunidad en una región azotada por la violencia del crimen organizado.

López Medellín también solicitó a la CPI una investigación formal para determinar la responsabilidad penal individual de García Cabeza de Vaca, así como garantías de seguridad para ella misma, dada su exposición a posibles represalias. La periodista ha documentado estos abusos a lo largo de años, enfrentando amenazas y presiones legales, incluyendo un caso desestimado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en México.

García Cabeza de Vaca, quien reside actualmente en Estados Unidos y enfrenta órdenes de aprehensión en México por delitos como lavado de dinero, se ha presentado en redes sociales como una víctima de persecución política por parte del gobierno federal mexicano.

Organizaciones como ARTICLE 19 han condenado previamente las intimidaciones contra la periodista, viéndolas como ataques a la libertad de prensa en un país donde México ocupa uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio periodístico.