Por repunte de violencia, Chiapas lanza “Operación Hostigamiento” con retenes, filtros y patrullajes

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en la inauguración de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión y el Relanzamiento de la app "No te enganches", el 3 de febrero de 2026. Foto: Facebook: Eduardo Ramírez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Luego del hallazgo de presuntos restos humanos al interior de un vehículo estacionado en un hotel de la ciudad, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció la puesta en marcha de la “Operación Hostigamiento”, una estrategia que contempla retenes, filtros de seguridad en todo el estado y el reforzamiento de patrullajes en la capital.

El mandatario estatal reconoció un repunte en la actividad de la delincuencia organizada y advirtió que no permitirá que grupos criminales intenten reactivar la violencia en la entidad.

“Desde que bajen en el aeropuerto vamos a restablecer nuevamente filtros de seguridad. Sé que va a ser incómodo y ofrezco una disculpa al pueblo de Chiapas, pero vamos a meter muchos retenes, porque estamos teniendo mucha actividad y vamos a empezar con el patrullamiento nuevamente en toda la capital de Tuxtla Gutiérrez. Como ya los tenemos arrinconados, quieren venir a hacer su desmadre y no lo vamos a permitir, porque aquí hay autoridad moral”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron después de que la mañana del martes 3 de febrero, alrededor de las 8:00 horas, se registrara una intensa movilización de corporaciones policiacas hacia la zona oriente de la ciudad, tras reportes ciudadanos sobre un vehículo tipo sedán, color azul, en cuyo interior se localizaron presuntos restos humanos, en el estacionamiento del hotel City Junior.

Este hecho se suma al ocurrido la semana pasada, cuando la cabeza de un presunto narcomenudista fue abandonada dentro de una hielera en el parque recreativo y deportivo Caña Hueca, uno de los espacios más concurridos de la capital chiapaneca.

Ramírez Aguilar detalló que los delitos prioritarios a combatir serán el homicidio, los asaltos en carreteras, la extorsión, el secuestro y el robo con o sin violencia. “Está bien claro: no queremos que la violencia se apodere de Chiapas”, subrayó.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, donde también se puso en marcha la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión y se relanzó la aplicación “No te enganches ¡Cuelga y denuncia!”.

Por su parte, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, descalificó al grupo criminal responsable de abandonar una cabeza humana en un deportivo y un vehículo con presuntos restos humanos en Tuxtla, al que calificó como un “grupo minoritario”, conformado en su mayoría por sicarios que “ni siquiera son chiapanecos”.

Aseguró que estas acciones buscan “atentar contra los sueños” de niñas, niños, adolescentes y del sector productivo del estado.

“Que quede claro que nosotros no vamos a dar un paso atrás. No vamos a terminar con los operativos que hemos implementado desde el 8 de diciembre de 2024; vamos a continuar, incluso, con mayor contundencia”, enfatizó.

El fiscal reiteró que el gobierno estatal seguirá enfrentando sin miedo a cualquier grupo criminal y afirmó que no existe compromiso alguno con organizaciones delictivas. Aunque no dio detalles sobre las investigaciones del vehículo abandonado a unos 300 metros de la Policía Municipal, sostuvo que la estrategia de seguridad se mantendrá.

“Esta lucha, esta batalla por conseguir la paz en Chiapas ha iniciado y está para quedarse. Le pido al pueblo de Chiapas que confíe: vamos a seguir trabajando todos los días sin descanso hasta lograr ese anhelado sueño de tener un Chiapas en paz”, concluyó.