CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Autoridades de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico confirmaron que el prÃ³ximo martes 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se llevarÃ¡ a cabo el Primer Simulacro Metropolitano por Sismo, ejercicio preventivo en el que sonarÃ¡ la alerta sÃsmica de manera simultÃ¡nea en ambas entidades como parte de las acciones de preparaciÃ³n ante emergencias.
La informaciÃ³n fue confirmada a travÃ©s de canales oficiales del Gobierno del Estado de MÃ©xico, particularmente por la SecretarÃa General de Gobierno, que informÃ³ que el simulacro se realizarÃ¡ de forma coordinada con el gobierno capitalino en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico, regiÃ³n donde se concentra una parte significativa de la poblaciÃ³n y de la actividad econÃ³mica del paÃs.
Durante el ejercicio, la alerta sÃsmica se activarÃ¡ a travÃ©s de los altavoces del sistema de alertamiento instalados en la vÃa pÃºblica, asÃ como mediante sistemas internos en edificios pÃºblicos, escuelas, centros de trabajo y espacios privados que cuentan con mecanismos de difusiÃ³n conectados al sistema de alerta.
Alerta sÃsmica sonarÃ¡ como parte de un ejercicio preventivo
De acuerdo con la informaciÃ³n difundida por autoridades estatales, el simulacro contempla la activaciÃ³n deliberada de la alerta sÃsmica con el objetivo de que la poblaciÃ³n identifique el sonido, ejecute los protocolos de evacuaciÃ³n o repliegue correspondientes y participe de manera ordenada en el ejercicio.
Las autoridades seÃ±alaron que el sonido de la alerta no corresponderÃ¡ a un evento real, por lo que se pidiÃ³ a la poblaciÃ³n mantener la calma y atender Ãºnicamente las indicaciones propias del simulacro. El ejercicio permitirÃ¡ verificar el funcionamiento tÃ©cnico de los altavoces, asÃ como la cobertura del sistema de alertamiento en distintos puntos de la regiÃ³n metropolitana.
CoordinaciÃ³n entre CDMX y Estado de MÃ©xico en la ZMVM
El simulacro se realizarÃ¡ de manera conjunta entre autoridades de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico, como parte de una estrategia metropolitana de protecciÃ³n civil que busca homologar procedimientos, fortalecer la comunicaciÃ³n interinstitucional y evaluar tiempos de respuesta ante un escenario de sismo.
En el Estado de MÃ©xico, el ejercicio incluirÃ¡ municipios conurbados que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, NezahualcÃ³yotl, AtizapÃ¡n de Zaragoza, CuautitlÃ¡n Izcalli, Coacalco, Huixquilucan, Chalco, ChimalhuacÃ¡n, Chicoloapan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y La Paz, segÃºn informaciÃ³n difundida por autoridades estatales y dependencias locales.
Escenario hipotÃ©tico considerado para el simulacro
El ejercicio se desarrollarÃ¡ bajo un escenario hipotÃ©tico de sismo, definido por las autoridades de protecciÃ³n civil con fines exclusivamente preventivos. Este tipo de escenarios permite simular condiciones de emergencia para evaluar la actuaciÃ³n de dependencias gubernamentales, cuerpos de auxilio y brigadas internas de inmuebles pÃºblicos y privados.
El planteamiento del escenario no implica la existencia de riesgo real en el momento del simulacro, sino que forma parte de los lineamientos establecidos por los sistemas de protecciÃ³n civil para ejercicios de preparaciÃ³n y capacitaciÃ³n.
Objetivos del simulacro metropolitano
- Autoridades del Estado de MÃ©xico informaron que el simulacro tiene como principales objetivos:
- Evaluar la respuesta operativa de dependencias de emergencia y protecciÃ³n civil.
- Revisar la coordinaciÃ³n interinstitucional entre autoridades locales, estatales y metropolitanas.
- Comprobar el funcionamiento del sistema de alerta sÃsmica y de los altavoces instalados en la regiÃ³n.
- Fortalecer la cultura de la prevenciÃ³n y la autoprotecciÃ³n entre la poblaciÃ³n.
Asimismo, se busca que la ciudadanÃa aproveche el ejercicio para identificar rutas de evacuaciÃ³n, puntos de reuniÃ³n y protocolos internos en hogares, centros laborales y planteles educativos.
Llamado a la participaciÃ³n ciudadana
Las autoridades estatales hicieron un llamado a la poblaciÃ³n, instituciones pÃºblicas, empresas y organizaciones sociales para participar de manera ordenada y responsable en el simulacro del 18 de febrero, asÃ como para atender las indicaciones emitidas por las Ã¡reas de protecciÃ³n civil de cada demarcaciÃ³n.
TambiÃ©n se exhortÃ³ a registrar inmuebles en las plataformas oficiales de simulacros, con el fin de contar con informaciÃ³n que permita evaluar el alcance del ejercicio y mejorar futuras estrategias de prevenciÃ³n.
Contexto de los simulacros en la regiÃ³n metropolitana
La Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico es considerada una regiÃ³n de alta exposiciÃ³n sÃsmica, por lo que las autoridades de protecciÃ³n civil realizan de manera periÃ³dica simulacros con activaciÃ³n de la alerta sÃsmica como parte de las acciones de preparaciÃ³n ante emergencias.
El ejercicio del 18 de febrero serÃ¡ el primero de alcance metropolitano programado para 2026 y se suma a los simulacros nacionales y locales que se llevan a cabo cada aÃ±o con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de autoridades y poblaciÃ³n ante un sismo.