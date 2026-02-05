Autoridades confirmaron que la alerta sÃ­smica se activarÃ¡ durante un simulacro metropolitano en febrero.. Foto: BenjamÃ­n Flores / Procesofoto / DF

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Autoridades de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico confirmaron que el prÃ³ximo martes 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se llevarÃ¡ a cabo el Primer Simulacro Metropolitano por Sismo, ejercicio preventivo en el que sonarÃ¡ la alerta sÃ­smica de manera simultÃ¡nea en ambas entidades como parte de las acciones de preparaciÃ³n ante emergencias.

La informaciÃ³n fue confirmada a travÃ©s de canales oficiales del Gobierno del Estado de MÃ©xico, particularmente por la SecretarÃ­a General de Gobierno, que informÃ³ que el simulacro se realizarÃ¡ de forma coordinada con el gobierno capitalino en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico, regiÃ³n donde se concentra una parte significativa de la poblaciÃ³n y de la actividad econÃ³mica del paÃ­s.

Durante el ejercicio, la alerta sÃ­smica se activarÃ¡ a travÃ©s de los altavoces del sistema de alertamiento instalados en la vÃ­a pÃºblica, asÃ­ como mediante sistemas internos en edificios pÃºblicos, escuelas, centros de trabajo y espacios privados que cuentan con mecanismos de difusiÃ³n conectados al sistema de alerta.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

Alerta sÃ­smica sonarÃ¡ como parte de un ejercicio preventivo

De acuerdo con la informaciÃ³n difundida por autoridades estatales, el simulacro contempla la activaciÃ³n deliberada de la alerta sÃ­smica con el objetivo de que la poblaciÃ³n identifique el sonido, ejecute los protocolos de evacuaciÃ³n o repliegue correspondientes y participe de manera ordenada en el ejercicio.

uD83DuDCF0uD83DuDD8B?Comunicado de prensa



Para fortalecer la cultura de la prevenciÃ³n y la capacidad de respuesta, el Gobierno del Estado de MÃ©xico participarÃ¡ en el Primer Simulacro por Sismo 2026, el martes 18 de febrero a las 11:00 horas. pic.twitter.com/S4uQLY3y56 — SecretarÃ­a General de Gobierno (@SGGEdomex) February 3, 2026

Las autoridades seÃ±alaron que el sonido de la alerta no corresponderÃ¡ a un evento real, por lo que se pidiÃ³ a la poblaciÃ³n mantener la calma y atender Ãºnicamente las indicaciones propias del simulacro. El ejercicio permitirÃ¡ verificar el funcionamiento tÃ©cnico de los altavoces, asÃ­ como la cobertura del sistema de alertamiento en distintos puntos de la regiÃ³n metropolitana.

CoordinaciÃ³n entre CDMX y Estado de MÃ©xico en la ZMVM

El simulacro se realizarÃ¡ de manera conjunta entre autoridades de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico, como parte de una estrategia metropolitana de protecciÃ³n civil que busca homologar procedimientos, fortalecer la comunicaciÃ³n interinstitucional y evaluar tiempos de respuesta ante un escenario de sismo.

En el Estado de MÃ©xico, el ejercicio incluirÃ¡ municipios conurbados que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, NezahualcÃ³yotl, AtizapÃ¡n de Zaragoza, CuautitlÃ¡n Izcalli, Coacalco, Huixquilucan, Chalco, ChimalhuacÃ¡n, Chicoloapan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y La Paz, segÃºn informaciÃ³n difundida por autoridades estatales y dependencias locales.

Escenario hipotÃ©tico considerado para el simulacro

El ejercicio se desarrollarÃ¡ bajo un escenario hipotÃ©tico de sismo, definido por las autoridades de protecciÃ³n civil con fines exclusivamente preventivos. Este tipo de escenarios permite simular condiciones de emergencia para evaluar la actuaciÃ³n de dependencias gubernamentales, cuerpos de auxilio y brigadas internas de inmuebles pÃºblicos y privados.

El planteamiento del escenario no implica la existencia de riesgo real en el momento del simulacro, sino que forma parte de los lineamientos establecidos por los sistemas de protecciÃ³n civil para ejercicios de preparaciÃ³n y capacitaciÃ³n.

Objetivos del simulacro metropolitano

Autoridades del Estado de MÃ©xico informaron que el simulacro tiene como principales objetivos:

Evaluar la respuesta operativa de dependencias de emergencia y protecciÃ³n civil.

Revisar la coordinaciÃ³n interinstitucional entre autoridades locales, estatales y metropolitanas.

Comprobar el funcionamiento del sistema de alerta sÃ­smica y de los altavoces instalados en la regiÃ³n.

Fortalecer la cultura de la prevenciÃ³n y la autoprotecciÃ³n entre la poblaciÃ³n.

Asimismo, se busca que la ciudadanÃ­a aproveche el ejercicio para identificar rutas de evacuaciÃ³n, puntos de reuniÃ³n y protocolos internos en hogares, centros laborales y planteles educativos.

Llamado a la participaciÃ³n ciudadana

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la poblaciÃ³n, instituciones pÃºblicas, empresas y organizaciones sociales para participar de manera ordenada y responsable en el simulacro del 18 de febrero, asÃ­ como para atender las indicaciones emitidas por las Ã¡reas de protecciÃ³n civil de cada demarcaciÃ³n.

TambiÃ©n se exhortÃ³ a registrar inmuebles en las plataformas oficiales de simulacros, con el fin de contar con informaciÃ³n que permita evaluar el alcance del ejercicio y mejorar futuras estrategias de prevenciÃ³n.

Contexto de los simulacros en la regiÃ³n metropolitana

La Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico es considerada una regiÃ³n de alta exposiciÃ³n sÃ­smica, por lo que las autoridades de protecciÃ³n civil realizan de manera periÃ³dica simulacros con activaciÃ³n de la alerta sÃ­smica como parte de las acciones de preparaciÃ³n ante emergencias.

El ejercicio del 18 de febrero serÃ¡ el primero de alcance metropolitano programado para 2026 y se suma a los simulacros nacionales y locales que se llevan a cabo cada aÃ±o con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de autoridades y poblaciÃ³n ante un sismo.