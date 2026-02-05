Balean vehículo del alcalde de Zacualpan y su esposa; el chofer resultó herido

XALAPA, Ver. (apro).- El alcalde de Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa fueron atacados a balazos cuando regresaban de la ciudad de Xalapa tras realizar actividades institucionales. En el hecho, el chofer del Ayuntamiento resultó herido por impacto de arma de fuego.

De acuerdo con un comunicado del gobierno municipal de extracción priista, los hechos ocurrieron el 4 de febrero, cuando el edil, su esposa Jazmín Martínez y el conductor Hilario Fragoso Calderón fueron interceptados por personas no identificadas durante el trayecto hacia Zacualpan.

Tras el ataque, el chofer resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. El presidente municipal y su esposa se reportaron a salvo.

El Ayuntamiento del municipio del norte de Veracruz informó que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y exhortó a la población a mantener la calma y atender únicamente información oficial.

Sobre estos hechos, la dirigencia estatal del PRI condenó el ataque y pidió investigar los hechos.

Por otra parte, el pasado 3 de febrero fueron reportados disparos contra la casa del alcalde de Banderilla, a unos 10 kilómetros de Xalapa.

Sobre estos hechos, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que los disparos reportados en Banderilla no ocurrieron en el domicilio del alcalde José Antonio Sangabriel Fernández, de extracción panista, sino en el exterior, y señaló que la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias.

La mandataria indicó que el hecho fue abordado en la mesa de seguridad y la Fiscalía ya revisa las cámaras de vigilancia.

“No fue en la casa del alcalde, fue afuera de la casa del alcalde y está la Fiscalía revisando cámaras”, señaló en conferencia.

Sin embargo, la dirigencia estatal del PAN exigió garantías inmediatas de seguridad para el alcalde de Banderilla, y su familia, así como protección efectiva para autoridades municipales y funcionarios públicos.