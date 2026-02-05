Citlalli Hernández evalúa una “ruta jurídica” para que Querétaro apruebe el aborto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, llamó al Congreso de Querétaro a no legislar “para sus creencias” y a tener mayor “sensibilidad” para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tal como ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De otro modo, dijo que la dependencia buscará una “ruta jurídica” dentro de sus facultades para promover la despenalización del aborto.

En entrevista en Querétaro al término de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917, fue cuestionada por la prensa local sobre la negativa en la entidad para aprobar ese derecho de las mujeres.

“El Congreso (de Querétaro) tiene que ser más sensible con la realidad de las mujeres, tiene que romper, como lo he dicho cada vez que venimos acá, romper las ideas preconcebidas respecto, por ejemplo, a la interrupción del embarazo, a los derechos sexuales de las mujeres”, dijo.

Y fue clara: “Siempre lo vamos a decir, a las y los legisladores les toca legislar para los derechos de las personas, no para sus creencias y bueno, ya es un mandato de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con el que el Congreso ha fallado”.

La funcionaria insistió: “Esperamos que haya sensibilidad de las y los legisladores, si no, pues vamos a evaluar una ruta jurídica en la que, ahora que existe la Secretaría de las Mujeres, se pueda promover. Al final, la Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara y son los congresos locales los que deberían estar legislando, pero bueno, no descartamos poder buscar alguna ruta jurídica”.

Insistió en que, ante el “desacato” de la orden de la SCJN, se debe apelar al diálogo y la sensibilidad: “No somos ingenuas en que aquí hay una mayoría de un partido de corte conservador con los derechos de las mujeres, sin embargo, creemos que hay muchos argumentos legales para convencer”.

Reconoció que el año pasado estableció comunicación con los legisladores queretanos, pero no se pudo reunir con ellos. Y comentó su intención de encontrarse con todos los grupos parlamentarios antes de marzo, conocido como el mes de la mujer.

Y recordó la “máxima” que sigue en esa idea: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para ni abortar y aborto seguro para no morir”.

Buscarán acercamiento con Fiscalía

Citlalli Hernández mencionó la intención de reunirse este año con autoridades del gobierno del panista Mauricio Kuri, incluida la Secretaría de Salud; así como de la Fiscalía General de Justicia estatal para hablar de la problemática del embarazo adolescente y violencia sexual contra niñas.

Adelantó que en este año se van a instalar más Centros LIBRE en esa entidad, a partir de abril, igual que en el resto del país, como parte del Programa de Atención y Bienestar Integral para las Mujeres, que incluye la red de abogadas, la promoción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y los Centros LIBRE.

Preparan estrategia

La titular de la Secretaría de las Mujeres adelantó que preparan el anuncio de una estrategia para combatir el embarazo adolescente, la violencia y abuso sexual a niñas y los matrimonios forzados.

En ella deberán involucrarse el sector salud, las fiscalías estatales, las escuelas y las comunidades, detalló. Se pondrá énfasis en las localidades donde se tienen altos registros de nacimientos a edad temprana.

“Este año iniciaremos con algunos municipios en el país y algunos en Querétaro; la idea es que los gobiernos estatales abracen estas estrategias”, dijo.