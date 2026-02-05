Constituyen capítulo del Frente Antimperialista Mexicano en apoyo a Venezuela y Maduro, en Morelos

MORELOS (apro) .- Organizaciones sociales, políticas y civiles acordaron la creación del capítulo Morelos del Frente Antimperialista Mexicano, en respaldo al gobierno de Venezuela y para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El acto se realizó en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas en Cuernavaca, promovido como “Por la Soberanía y Autodeterminación del Pueblo y Gobierno de Venezuela”, un espacio de diálogo sobre la dignidad y la independencia de las naciones.

Estuvieron presentes la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla; el secretario de Gobierno, Édgar Maldonado Ceballos, en representación de la gobernadora Margarita González Saravia; Carmelo Enríquez Rosado, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Morelos y esposo de la gobernadora; y Mirsa Berenice Suárez Maldonado, presidenta de Morena en el estado.

Durante el evento, la embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla destacó la unidad del pueblo venezolano frente a la agresión externa: “El pueblo de Venezuela, ante esta agresión, se ha unido como un solo bloque en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos”.

Subrayó que la prioridad del gobierno es la paz y que cualquier ataque militar sería “contra la humanidad y contra la naturaleza”.

El morenista Carmelo Enríquez Rosado presentó la iniciativa local y consultó a los asistentes sobre la formación del frente y su expansión estatal, recibiendo aprobación unánime:

—¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros? Levantemos la mano y pongámonos de pie —dijo, buscando fortalecer la participación de diversas agrupaciones sociales y políticas.

Rosa María Hernández Trejo, convocante del Frente, explicó que se están conformando comités en todo el país y adelantó que la constitución nacional será el 14 de febrero en la Ciudad de México.

También se anunciaron movilizaciones: el 3 de febrero a nivel internacional y el 7 de febrero a nivel nacional.

La participación de funcionarios locales ha generado críticas en redes sociales y por sectores de oposición, quienes cuestionan su involucramiento en un posicionamiento político internacional.

Embajadora venezolana destaca solidaridad del pueblo mexicano

En entrevista con medios al finalizar el acto, la embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla resaltó la cercanía cultural y la solidaridad de México hacia Venezuela.

“México y Venezuela son pueblos hermanos. Tenemos una cultura muy similar”, afirmó, destacando la influencia de las novelas y canciones mexicanas en la vida de los venezolanos.

La embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla agradeció el apoyo del pueblo mexicano, especialmente en los momentos difíciles que atraviesa Venezuela, donde, dijo, se produjo un ataque militar que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Explicó que, a diario, ciudadanos mexicanos se han acercado para informarse sobre la situación venezolana y sumarse a iniciativas de defensa de la soberanía del país.

Sobre la conformación del frente antiimperialista desde Morelos, la embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla señaló que la unidad de los pueblos es fundamental para preservar la vida y la soberanía a nivel regional y mundial.

También destacó que en México se llevan a cabo diversas formas de movilización social y cultural en defensa del presidente Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, incluyendo conversatorios y propuestas legales.

Respecto al sentimiento del pueblo venezolano, la embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla afirmó que, aunque hay indignación por la agresión militar sufrida, los ciudadanos mantienen la búsqueda de la paz y la autodeterminación de su país: “Nunca un venezolano ha agredido ni colonizado otro país. Estamos indignados ante la agresión militar, pero mantenemos cabeza fría y determinación para preservar la paz”.

Finalmente, sobre los llamados a la intervención militar por parte de un pequeño grupo de países, la embajadora Stella Marina Lugo Betancourt de Montilla subrayó que cualquier ataque armado contra Venezuela sería “contra la humanidad y contra la naturaleza”, y reiteró la importancia de proteger la soberanía y los recursos del país.

Reacciones y críticas por defender a Maduro

Daniel Martínez Terrazas, diputado del PAN en el Congreso de Morelos, calificó como “lamentables” las declaraciones de Carmelo Enríquez Rosado y de Édgar Maldonado Ceballos en torno a la situación de Nicolás Maduro y su participación en el acto de creación del frente.

Señaló que, por la naturaleza de sus cargos y por el vínculo institucional y familiar que Enríquez Rosado tiene con la gobernadora Margarita González Saravia, se requiere prudencia en las expresiones públicas.

“Él es trabajador del Congreso del Estado y depende de todas las fuerzas políticas. Creo que cada quien puede pensar lo que sea, pero desde Acción Nacional consideramos que estas posturas no deben representar al Congreso del Estado”, declaró Martínez Terrazas.

Agregó que solicitará que los funcionarios se abstengan de emitir ese tipo de declaraciones en su calidad de servidores públicos.

El legislador destacó que su pronunciamiento busca preservar la neutralidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y resaltó que, en contraste, la gobernadora ha mantenido una postura que calificó como “muy prudente” ante la situación.