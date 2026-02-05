Delegada del Bienestar en Puebla celebra cumpleaños con fiesta lujosa al estilo “El Gran Gatsby”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La delegada de la Secretaría de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, celebró su cumpleaños número 34 con una fiesta temática inspirada en "El Gran Gatsby", lo que generó una ola de críticas en redes sociales por el aparente contraste con la política de austeridad promovida por el movimiento morenista.

La novela de F. Scott Fitzgerald, publicada en 1925, simbolizó el lujo excesivo, la opulencia de los años 20 y la crítica al sueño americano, representando una era de derroche y decadencia moral que contrastaba con la realidad social de la época.

El evento, que tuvo lugar en enero de 2026 en un hotel boutique de Puebla, incluyó decoración al estilo de la década de 1920, con elementos como torres de copas de champán, vestimenta flapper y un ambiente de glamour.

Videos y fotografías difundidos en plataformas digitales mostraron a Suárez del Real sirviendo bebidas y bailando rodeada de invitados, lo que rápidamente se viralizó y provocó acusaciones de incongruencia con los principios de la Cuarta Transformación (4T), impulsada por el partido Morena.

¡Shulaaaaaada! ?? Como las Kardashian.



A la delegada de Bienestar, Natalia Suárez @NataliaS_Puebla, se le olvidó el principio de austeridad ?? de la Cuarta Transformación.



Así celebró y presumió ???? en redes su lujosa fiesta de cumpleaños. pic.twitter.com/a7sv3OGCHn — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) January 27, 2026

Usuarios argumentaron que la celebración de Suárez del Real, conocida como "La Güera de Morena" y abogada con maestría en Derecho Corporativo, contradecía este discurso de mesura y responsabilidad.

Respuesta de la funcionaria

En respuesta, la funcionaria emitió un comunicado en el que admitió que la forma en que se presentó la fiesta "no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad en el servicio público".

Aclaró que el festejo fue organizado por familiares y personas cercanas, y que cada invitado cubrió sus propios gastos, sin utilizar recursos públicos.

Suárez del Real aseguró que tomaría nota para ser más cuidadosa en el futuro, reconociendo el impacto de la imagen proyectada.