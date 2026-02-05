FGR no cumple amparo para dar acceso a una carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Tras quedar amparado, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar acceso a Hernán Bermúdez Requena a una carpeta de investigación con la que se le acusa de lavado de dinero; sin embargo, el órgano se niega a cumplir el fallo protector a favor del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

El amparo otorgado por Manelic Delón Vázquez, juez Octavo de Distrito en Villahermosa, ordena entregar a la defensa del señalado fundador del grupo delictivo “La Barredora”, copias de la carpeta de investigación donde se le persigue por delitos relacionados por el uso de recursos de procedencia ilícita.

A pesar de que el exfuncionario, que inició su encargo bajo la subordinación del ahora senador morenista Adán Augusto López Hernández, cuenta con el fallo protector para ingresar a su expediente, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no ha dado cumplimiento a la orden del juez.

De acuerdo con el expediente consultado por Proceso, el amparo fue ganado por Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, el pasado 27 de enero, seis días antes del anuncio de la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

No obstante, el miércoles 3, la FGR impugnó la determinación del juez federal de Tabasco para evitar que la defensa del exsecretario de Seguridad tenga acceso a los documentos.

Pese a que este amparo no le permite abandonar la cárcel, el juez federal validó violación de sus derechos al no tener acceso a la citada carpeta de investigación.

“Agente del ministerio público de la Federación adscrito a este juzgado interpone recurso de revisión”, se lee en el expediente 1835/2025 de amparo indirecto radicado en el Juzgado Octavo de Distrito de Tabasco, con el que la FGR ya impugnó la sentencia ganada por Bermúdez.

Con esto, será una instancia judicial superior, en este caso algún Tribunal Colegiado de Circuito, que determinará si se da el acceso a los documentos.

Actualmente el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco se encuentra en prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Está imputado por graves delitos relacionados con el crimen organizado durante su puesto como servidor público, cargo iniciado bajo la subordinación de Adán Augusto López Hernández.