IEPCJ defiende legalidad de candidatura de diputado sentenciado por robo y delincuencia organizada

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aseguró que el registro de la candidatura de Leonardo Almaguer Castañeda como diputado local por el distrito 13, durante el proceso electoral local concurrente 2023-2024, se realizó conforme a la Constitución local, el Código Electoral del Estado y los lineamientos vigentes aprobados por su Consejo General.

En un comunicado, el organismo electoral informó que Almaguer Castañeda fue postulado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” y que su registro cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad electoral, los cuales fueron verificados tanto al momento de la solicitud como previo a la entrega de la constancia correspondiente.

El IEPC precisó que los requisitos de elegibilidad para diputaciones locales se encuentran previstos en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 8 del Código Electoral del Estado, y el artículo 11 de los lineamientos para el registro de candidaturas y criterios de reelección, aprobados mediante el acuerdo IEPC-ACG-105/2023 y publicados en el Periódico Oficial el 23 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el Instituto, el procedimiento de registro se llevó a cabo de manera exclusivamente electrónica a través del Sistema de Registro de Candidaturas (SIRC), el cual contempla las etapas de recepción de solicitudes, revisión y verificación de información, validación de reglas de paridad y aprobación final de los registros.

En el caso específico de Leonardo Almaguer Castañeda, el IEPC señaló que la coalición postulante entregó la documentación exigida por la legislación electoral, entre ella el escrito firmado bajo protesta de decir verdad por el propio candidato, en el que manifestó cumplir con todos los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, así como el documento firmado por la representante de la coalición, Katia Alejandra Castillo Lozano, en el que se certificó que la postulación se realizó conforme al convenio de coalición.

El organismo electoral subrayó que la legislación vigente en Jalisco no establece como requisito de elegibilidad la presentación de una carta de no antecedentes penales para contender por una diputación local, por lo que su actuación se limitó a la verificación formal de los requisitos previstos en la ley.

En una ficha informativa adicional, el IEPC Jalisco detalló el marco jurídico aplicable para el registro de candidaturas a diputaciones locales, el cual incluye disposiciones de la Constitución local, el Código Electoral del Estado y los lineamientos emitidos por el propio Instituto.

Entre los requisitos se encuentran la ciudadanía mexicana por nacimiento, edad mínima, residencia en el estado, no ocupar determinados cargos públicos dentro de plazos específicos, no contar con sentencias firmes por delitos como violencia política contra las mujeres por razón de género, violencia familiar, delitos sexuales o feminicidio, así como no ser deudor alimentario moroso.

Asimismo, se establece que corresponde a los partidos políticos y coaliciones solicitar el registro de candidaturas ante el IEPC y capturar la información en el SIRC, además de designar a las personas autorizadas para realizar el trámite y subsanar posibles omisiones.

El Instituto reiteró que su actuación se ajustó al marco constitucional y legal vigente y que garantizó los principios de legalidad, certeza e imparcialidad durante el desarrollo del proceso electoral local concurrente 2023-2024.

Sin embargo, los lineamientos para el registro de candidaturas y criterios de reelección en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral local concurrente 2023-2024 en el Estado de Jalisco, aprobados por el IEPC Jalisco, establecen que lo candidatos no deben "tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal”.

Almaguer Ramírez fue sentenciado por robo y delincuencia organizada. De acuerdo con el expediente, en uno de los atracos cometidos por la banda de robo a camiones de cerveza —conformada por al menos nueve hombres—, Almaguer Castañeda amagó al chofer y a su acompañante con un arma de fuego.

Por su parte, con la notable e inesperada ausencia del diputado señalado, Leonardo Almaguer, la dirigencia del Partido del Trabajo en Jalisco realizó una rueda de prensa en el Palacio Legislativo para tratar de defender al legislador.

Encabezada por el diputado federal y presidente estatal del partido, José Luis Sánchez González, la dirigencia sostuvo que los antecedentes penales del legislador prescribieron y que no existe impedimento legal para que sea diputado ni para que haya obtenido la candidatura. Afirmó que el tema se utiliza para desviar la atención de asuntos como el aumento a la tarifa del transporte público.

“Por lo que se refiere a los antecedentes, no negamos los hechos referidos, denunciados, que ocurrieron hace 21 años; nos quieren regresar en el tiempo a 21 años atrás para que nos olvidemos del presente del tarjetazo y del incremento a las tarifas del transporte urbano. Es una forma de tender una cortina de humo y desviar la atención de la opinión pública”, acusó Sánchez González.

Añadió que el legislador no solicitará licencia al cargo y dijo que comparecerá ante el pleno del Congreso estatal, como solicitó Movimiento Ciudadano. Almaguer Castañeda no asistió a la rueda de prensa donde el partido fijó postura; rechazaron que estén preparando su salida.

El dirigente partidista refirió que, según la Constitución estatal, para ser diputado se requiere no tener sentencia condenatoria por violencia política, abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar, así como no ser deudor alimentario. Destacó que Almaguer ganó su distrito con más de 80 mil votos, 20 mil más que Movimiento Ciudadano.

Tras afirmar que mintió y ocultó información para obtener la candidatura a la diputación local, la bancada del partido Movimiento Ciudadano solicitó que el diputado Leonardo Almaguer Castañeda se retire del cargo y que Morena y el PT expliquen cómo se definió su postulación y rindan cuentas por haber omitido que tenía antecedentes penales. Así lo señaló Mirza Flores Gómez, presidenta estatal de Movimiento Ciudadano.

“En Movimiento Ciudadano creeríamos que tendría que retirarse de su cargo para que entonces el criterio fuera sin él ocupando y ostentando un espacio de representación y de poder. El partido, el PT, Morena y la autoridad electoral, a quienes también tendríamos que invitar a que nos rindieran una explicación a los jaliscienses; sí, sí lo pediremos”, dijo.

Por su parte, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, reveló que solicitaría a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que el diputado Almaguer comparezca ante el pleno del Poder Legislativo para que informe sobre sus antecedentes y sea cuestionado por el resto de los legisladores.

Los emecistas negaron que el expediente del legislador del PT haya sido filtrado en represalia a la postura crítica del diputado en asuntos como el aumento a la tarifa del transporte público y la desaparición de personas. Rechazaron que actúen por consigna política o revancha.

En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó que Almaguer, está obligado a explicar a los jaliscienses sus antecedentes penales y que el IEPCJ deberá investigar por qué se aprobó su candidatura.

“Explíquenlo a mí, a la ciudadanía, qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte, por qué nunca lo dijo, por qué nunca lo transparentó, por qué él mismo no lo dijo en su momento, en la propia campaña o cuando tomó protesta como diputado local. Yo creo que él es el que tiene que explicar su pasado y, en todo caso, que sea el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y esto sí vale la pena: si con estos antecedentes criminales él podía ser o no candidato”.

Dijo esperar que el IEPC Jalisco compruebe que no tenía conocimiento de los antecedentes penales del ahora legislador y negó que existiera una filtración de información como consecuencia de haber solicitado un referéndum por el aumento a la tarifa del transporte público.