Imponen uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de siete municipios de Jalisco por brote de sarampión

GUADALAJARA, JAL. (apro).- Jalisco anunció el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas de siete municipios con mayor transmisión de casos de sarampión, con el objetivo de frenar el brote de la enfermedad, informaron este jueves las secretarías estatales de Salud y de Educación, durante una conferencia de prensa conjunta.

La obligatoriedad del cubrebocas será por 30 días en todos los planteles escolares de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos, como parte del reforzamiento de las medidas sanitarias ante el incremento de contagios registrado desde finales de 2025.

“Hemos planteado el implementar el uso obligatorio del cubrebocas en planteles escolares para alumnos, docentes, personal auxiliar y administrativo, durante toda la jornada para los próximos 30 días. Durante los cuales sabemos que podemos dar contención y mitigación a este brote epidemiológico de sarampión, pero que por supuesto con el elemento de la vigilancia epidemiológica, este tiempo puede tener alguna flexibilidad, insisto, dependiendo de la evolución que vaya teniendo el brote epidemiológico. Esta medida surge del aprendizaje que tuvimos al enfrentar la pandemia de Covid-19 otra enfermedad de transmisión respiratoria", expresó Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud.

El secretario de Salud reiteró que la vacunación es la medida más importante para frenar la propagación del virus, y explicó que el uso del cubrebocas es un complemento mientras la vacuna genera anticuerpos, proceso que puede tardar alrededor de 15 días.

En el actual brote de sarampión, Jalisco reporta 1,776 casos acumulados desde agosto de 2025, de los cuales 1,113 corresponden a 2026. En la entidad, a la fecha, hay 449 casos activos distribuidos en 17 municipios, con el 92.9% concentrado en seis municipios metropolitanos: Tlaquepaque (146 casos), Tonalá (83 casos), Guadalajara (56 casos), El Salto (53 casos), Zapopan (49 casos) y Tlajomulco de Zúñiga (31 casos). Tlaquepaque y Tonalá concentran el 50% de los casos activos. En contraste, Arandas, donde se detectó el primer brote, ya no registra casos activos.

Las autoridades estatales advirtieron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, hasta seis veces más que el Covid-19, especialmente en personas no vacunadas.

Las acciones preventivas se aplican en más de 2,000 planteles escolares e incluyen la vacunación, la difusión de medidas preventivas, visitas informativas a las escuelas y la suspensión de clases presenciales en grupos o planteles completos ante casos confirmados. Cuando se detecta un caso, el grupo afectado pasa a modalidad virtual por dos semanas, y si hay más de un grupo involucrado, se migra a clases virtuales para todo el plantel. Al 5 de febrero de 2026, se suspendieron actividades presenciales en 27 grupos de 30 planteles escolares, y en cuatro de ellos se implementaron clases virtuales para toda la comunidad escolar.

"Hoy tenemos una afectación en 11 municipios con escuelas, pero es bien importante decir esto, si vemos los datos duros, el sistema educativo ha demostrado que puede contener la propagación del sarampión por dos grandes vías. Uno, siendo disciplinados en la aplicación de estas medidas. Recordamos que cuando aparecieron los grupos suspendidos, gradualmente los fuimos sustituyendo prácticamente hasta llegamos a cero antes del periodo vacacional. Hoy tenemos 30 afectados como ya lo explicó el doctor. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si más del 40% de la población de edad escolar está siendo afectada, es bien efectivo y ha resultado muy efectivo el filtro en casa. Las familias no están enviando a sus hijos enfermos, prueba de ellos que solo son 30 escuelas, si no serían muchísimas más", anotó Juan Carlos Flores, secretario de Educación.

El secretario de Educación destacó que el uso obligatorio del cubrebocas es una instrucción formal en educación básica, mientras que en educación superior se mantiene la vigilancia epidemiológica sin que la medida sea obligatoria por ahora. También reiteró la importancia de la vacunación, la higiene, la ventilación de las aulas y evitar compartir alimentos y utensilios.

En cuanto a la vacunación, entre 2025 y el 3 de enero de 2026 se han aplicado más de 1,020,000 dosis contra el sarampión en Jalisco, con el 42% administrado en las primeras cinco semanas de 2026. Actualmente hay cerca de un millón de dosis disponibles y más de 170 módulos extramuros instalados, de los cuales 143 continúan activos. Las autoridades aseguraron que hay biológico suficiente y llamaron a reportar cualquier negativa de vacunación en centros de salud.