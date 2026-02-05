La FGR atrae el caso del incendio en tienda Waldo’s en Hermosillo

HERMOSILLO, Son. (apro).- A tres meses del incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo en el que perdieron la vida 24 personas, y tras múltiples audiencias cuyo resultado es, hasta este día, la vinculación a proceso de siete personas, incluyendo al representante de la empresa, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación, confirmó este jueves el delegado estatal de la dependencia, Francisco Sergio Méndez.

“Ya nos hizo el desglose la Fiscalía del fuero común del tan lamentable caso Waldo’s. Abrimos carpeta de investigación, se solicitaron unos periciales específicos que tengan laboratorios con altas tecnologías, porque así los necesitamos. Se habla de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente”, declaró el funcionario federal ante los medios de comunicación durante un evento de incineración de drogas y destrucción de vehículos decomisados al narcotráfico.

Los presuntos delitos que la FGR investiga, detalló el delegado, serían de carácter culposo, tal como lesiones, daños y homicidios, entre otros, aunque se reservó la cantidad de los señalados y otros detalles debido a que el estado actual de la investigación impide adelantar conclusiones por ausencia de bases técnico-jurídicas suficientes.

La confirmación de que la FGR tomó participación en el caso para el deslinde de responsabilidades por la tragedia ocurrida el 1 de noviembre del año pasado en el centro de Hermosillo, llega a poco menos de un mes de que la Fiscalía de Sonora informó, mediante un comunicado, que “se dio vista” a su homóloga de la Federación debido a la existencia de “posibles delitos de orden federal”.

La situación, cabe mencionar, contrasta con los primeros informes que surgieron horas después del incendio, cuando la propia CFE emitió un comunicado para deslindarse debido a que el transformador que habría causado el siniestro, uno que se encontraba al interior del comercio, a un costado del área de cajas, cerca de la única salida del inmueble, pertenecía a Waldo’s y habría sido instalado de manera independiente a la conexión al sistema eléctrico nacional.

“El transformador al interior de la tienda Waldo’s es particular y no está vinculado a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, con la que se brinda servicio eléctrico a dicho establecimiento”, afirmó la empresa pública el domingo 2 de noviembre.