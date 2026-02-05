Guerrero

Matan a balazos a exdirigente priista en la Costa Chica de Guerrero

La víctima se dirigía a bordo de su motocicleta hacía la escuela primaria Benito Juárez, en la comunidad de Zapotitlán de la Fuente, donde se desempeñaba como director, cuando fue asesinado.
jueves, 5 de febrero de 2026 · 17:47

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Humberto Quezada Justo, exdirigente del PRI en Azoyú, municipio de Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves. 

La víctima era primo del tres veces alcalde de Azoyú, Luis Justo Bautista. 

Fuentes de seguridad informaron que el crimen se registró alrededor de las 7:30 de la mañana en la carretera Azoyú-Arcelia del Progreso, en el punto conocido como la Crucita.

La víctima se dirigía a bordo de su motocicleta hacía la escuela primaria Benito Juárez, en la comunidad de Zapotitlán de la Fuente, donde se desempeñaba como director. 

El Comité Directivo Estatal del PRI Guerrero, que preside Alejandro Bravo Abarca, publicó una esquela donde envía condolencias a familiares y amistades del dirigente municipal del tricolor en el periodo 2024 – 2025. 

PRI estatal lamenta la muerte del exdirigente Humberto Quezada. Foto: Especial.

Quezada Justo era primo del actual alcalde, Luis Justo Bautista. 

El 24 de abril del 2025, el ganadero Luis Justo Herrera, de 75 años, padre del presidente municipal, Luis Justo Herrera, fue asesinado a balazos en su rancho Dos Potrillos, en la comunidad El Carrizo. También fue acribillado un escolta de Justo Herrera. 

Justo Herrera encabezaba una dinastía que ha mantenido por tres décadas el control económico y político de su municipio y alrededores. 

Fuentes de la región, aseguran que a finales de la década de los 80 y principios de los 90, los Justo se dedicaron al trasiego de droga en la región de la Costa Chica para el cártel de Juárez, en ese entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. 

