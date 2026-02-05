Policía de Jalisco toma el control de la seguridad en Tequila tras captura del alcalde

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego N., junto con otros tres funcionarios municipales —entre ellos el comisario de Seguridad Pública, el director de Obras Públicas y el director de Catastro—, el Gobierno de Jalisco asumió el control de la seguridad en el municipio.

La Secretaría de Seguridad estatal tomó el mando operativo y anunció una revisión administrativa de la comisaría local, del armamento y de la licencia colectiva de portación de armas, sin informar si existían observaciones previas sobre el desempeño de la corporación municipal.

Los cateos relacionados con las detenciones se realizaron en al menos cinco domicilios ubicados en Tequila y en el Área Metropolitana de Guadalajara, en un operativo encabezado por autoridades federales y manejado con reserva. Funcionarios estatales refirieron que el gobernador Pablo Lemus Navarro fue informado por instancias federales en las primeras horas del día, una vez ejecutado el operativo y antes de que la información se hiciera pública.

Pese a que el discurso oficial insiste en que no existe riesgo para la gobernabilidad, la intervención estatal ocurrió tras la detención simultánea del presidente municipal y de funcionarios responsables de áreas estratégicas del ayuntamiento, incluida la seguridad pública.

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, confirmó que la Policía Estatal asumió de manera inmediata la responsabilidad de la seguridad en el municipio.

“Nosotros lo que estamos ahorita trabajando es la parte de la seguridad en el municipio. Actualmente se encuentra un convoy de la Policía Estatal dando seguridad y atendiendo los reportes de Escudo Urbano, y estaremos llevando a cabo una revisión administrativa a la licencia colectiva y al armamento de la policía de Tequila”, declaró.

En tanto, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, recordó que existen denuncias previas contra el presidente municipal, algunas iniciadas de oficio y otras aún en proceso de investigación. Señaló que los expedientes incluyen presuntos actos de extorsión a empresas tequileras, amenazas, violencia de género y violencia política. Detalló que existen cuatro carpetas de investigación abiertas.

“Son, si mal no recuerdo, cuatro”, dijo, y precisó que algunas involucran a inspectores municipales y al propio alcalde, además de denuncias presentadas por regidoras y por una persona integrante de un colectivo que reportó amenazas.

Aun con ese cúmulo de señalamientos, el fiscal subrayó que la detención del alcalde no deriva de las investigaciones locales, sino de una indagatoria federal a cargo de la Fiscalía General de la República.

“Nosotros continuamos con las investigaciones de estas carpetas y daremos las vistas correspondientes, incluso si hubiera alguna facultad de atracción por parte de la Federación”, afirmó, sin detallar avances ni plazos para su resolución.

Cabe resaltar que el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, negó que existan vínculos confirmados entre el alcalde y el crimen organizado y sostuvo que la seguridad en el municipio no está comprometida.

“Son delitos de materia federal. Recordemos que el sistema penal mexicano está dividido en fuero común y fuero federal”, señaló, y añadió: “No tenemos información de que estén relacionados y la seguridad no está en riesgo”.

Desde el ámbito político, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, respaldó la detención del alcalde de Tequila, Diego "N", la cual calificó como un acto de justicia necesario para recuperar la tranquilidad del municipio.

Lemus felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la ejecución de la "Operación Enjambre". Destacó que el operativo demuestra un compromiso real con la justicia, al actuar incluso contra un gobernante del partido oficial (Morena).

El mandatario afirmó que la administración de Diego "N" había sembrado incertidumbre y temor en el municipio, afectando sectores clave como el comercio y el turismo. Reveló que la anterior administración municipal mantenía una actitud de "cerrazón" que impedía realizar eventos culturales y artísticos de gran escala.

"Teníamos previsto un gran concierto representativo de México para el Mundial y se nos había negado; ahora ya lo vamos a poder hacer", señaló en entrevista.

Puntualizó que las autoridades estatales ya tenían conocimiento de al menos 10 denuncias de extorsión contra empresas tequileras y hoteles por parte del ayuntamiento, y enfatizó que estas investigaciones locales seguirán su curso sin tintes políticos.

El gobernador sugirió que este caso debe servir para impulsar reformas electorales que establezcan "candados suficientes" y eviten que perfiles vinculados a la delincuencia organizada accedan a cargos de elección popular.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, rechazó que la detención del alcalde haya generado un escenario de ingobernabilidad en Tequila y descartó la disolución del cabildo.

“Una vez que se defina la situación legal del presidente municipal, estaremos en condiciones de emitir un posicionamiento. En este momento, lo que sigue es que el gobierno municipal no puede permanecer sin presidente, por lo que deberá convocarse al pleno en las próximas horas para nombrar a un presidente interino. De momento, desde el Gobierno de Jalisco no vemos un riesgo de ingobernabilidad; hemos mantenido comunicación con el cuerpo edilicio y con las regidoras y los regidores de los distintos grupos representados en el pleno del ayuntamiento, a la espera de un posicionamiento oficial de la Fiscalía General de la República sobre la situación legal del presidente municipal”, manifestó el funcionario estatal.

Confirmó que el ayuntamiento deberá sesionar para designar a un presidente municipal interino y descartó la disolución del cabildo.