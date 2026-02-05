Reforma judicial prolonga rezago en el caso de la muerte de una joven mexicana en Filipinas

Denuncian rezago en el caso de la muerte de una joven chef mexicana en Filipinas. Foto: Especial

SALTILLO, Coah., (apro) .- La reforma al Poder Judicial Federal dejó a juzgados y tribunales sin personal suficiente mientras que aumenta el rezago. Uno de los casos es el recurso de revisión interpuesto por Rosa de Guadalupe Gutiérrez Cabello, quien busca justicia por la muerte de su hija Elisa, ocurrida en el 2008 en el hotel Fontana de Filipinas, que fue consignado como suicidio por las autoridades de dicho país.

La madre de la joven de 25 años, y quien ganó un concurso como chef para estar en dicho hotel durante un año, recibió como respuesta que atender el caso resultaba humanamente imposible, debido a la carga de trabajo que tienen en el área donde por más de un año no se sustituyó al personal que estaba a cargo del expediente.

Fue la víspera de la Navidad en el 2008 cuando ocurrieron los hechos. En varias conversaciones Elisa le relató a su madre las condiciones en las que tenía que trabajar y donde fue acosada y maltratada, después de denunciar el faltante de insumos en el restaurante y que ocasionó el despido de varios trabajadores, incluyendo el jefe de origen alemán, así como también amenazas anónimas a otros de sus compañeros.

“Me encuentro en un estado de incertidumbre total porque he estado en este tribunal dos años, nada más para la revisión de un amparo por el no ejercicio de acción penal para que la entonces Procuraduría General de la República y hoy FGR, resolviera lo del feminicidio de mi hija”, señaló.

En la reunión con el magistrado del Tribunal Colegiado en materia Penal y del Trabajo del Octavo Distrito, Carlos Alberto López del Río, la madre de Elisa escuchó que por la carga del trabajo que existe resulta imposible que puedan sacar los expedientes que, como en el suyo, llevan varios años sin ser enlistados.

“Que por el volumen de trabajo y porque falta una persona que no ha sido sustituida, le parece humanamente imposible atender el rezago que hay en el tribunal", expuso la madre al salir del edificio del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Saltillo.

Gutiérrez Cabello manifestó que el gobierno de México aceptó la información del gobierno de Filipinas en torno a que fue un suicidio, pese a que hay pruebas y fotografías, con un análisis profundo de la escena del crimen, de que su hija fue asesinada y torturada, pero todo lo ha desestimado por la Fiscalía.

"Políticamente eso les conviene: no hacer nada y seguir teniendo relaciones con el país de Filipinas, mientras que se cayeron los derechos de una joven llena de sueños que llegó a ese país por un premio. Ella fue acosada por su jefe en ese hotel, que todavía existe, de gran turismo y como era plena Navidad no les convenía que trascendiera que una muchacha fue asesinada ahí", denunció.

La madre de la chef fue acompañada por familiares y amistades que han seguido al caso y quienes se mostraron sorprendidos por las justificaciones que escucharon para no analizar el recurso de revisión interpuesto.

Jackeline Cambpell Dávila, defensora de derechos humanos, agregó que el resultado de la reunión fue que los magistrados no tienen idea del tiempo que tardará atender el caso ocurrido hace más de 17 años, y lo cual está afectando la salud de la madre de Elisa.

"Es una revisión y aquí tienen dos caminos: decir que no han hecho nada O que lo aprueban y le piden a la PGR que haga una investigación. Para nosotros es muy sencillo, pero él habla de volumen y de que se quedó sin uno de los cuatro secretarios, que era el que revisaba el expediente, y que no fue sustituido por el tema de la austeridad", señaló.

En una audiencia anterior con representantes del Poder Judicial federal, a Gutiérrez Cabello se le dijo que a finales de enero se podría tener una respuesta, aunque nunca se hizo de manera formal y tampoco se le notificó debidamente.

El magistrado les recomendó revisar a diario el estatus del expediente y, una vez que lo ubiquen en la lista de los casos a analizar, acudir de nueva cuenta para entrevistarse con él y el resto de los integrantes del Tribunal.