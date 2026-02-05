Siete alcaldes de Puebla han pedido protección por amenazas o atentados

El secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala. Foto: Facebook / J Samuel Aguilar Pala

PUEBLA, Pue., (apro).- El secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, reveló que seis alcaldes de esta entidad, además de la edil de Ayotoxco, Alicia Guerrero Hernández, han solicitado al gobierno estatal protección luego de recibir amenazas o ser víctimas de atentados.

En el caso de Guerrero Hernández, indicó que hay indicios de que el ataque a balazos en su contra la madrugada del 3 de febrero cuando transitaba por la autopista Amozoc-Perote, fue ejecutado por miembros del crimen organizado.

"Ella hace algunos señalamientos de algunas personas de esa región, sobre todo que como colinda con Veracruz, parece que el problema es en ese sentido (relacionado con el crimen organizado)”, expuso Aguilar Pala, quien informó que el chofer que resultó herido aún está bajo atención médica.

Agregó que luego de librar este ataque, la alcaldesa de Ayotoxco solicitó seguridad y actualmente ya le asignaron escoltas.

Precisó que, con Guerrero Hernández, son siete los alcaldes de Puebla que han pedido que se les asigne protección por temas de seguridad.

Aparte de la alcaldesa de Ayotoxco, los presidentes municipales que a la fecha han solicitado que se le asignen escoltas por sufrir atentados o recibir amenazas son los de Huixcolotla, Ixcamilpa, Xicotepec, Acatlán, Tepeyahualco y Tulcingo del Valle.